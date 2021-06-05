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Kubilay Aka'dan şaşırtan yakışıklılık açıklaması: "Kariyerimi gölgeleyecek kadar..."

05.06.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, yeni dizisi "Cam Tavanlar"ın heyecanını yaşıyor. Dizi öncesi verdiği röportajdaki ilginç açıklamaları ise "Cam Tavanlar"dan daha çok konuşuluyor.

Kubilay Aka'dan şaşırtan yakışıklılık açıklaması: "Kariyerimi gölgeleyecek kadar..."

Genç oyuncu Kubilay Aka, çocukluk hayali olan oyunculuğa tesadüfler sonucu başlamış bir isim. Aslında havalimanı yönetimi okuyan Kubilay Aka, Bodrum'da havalimanında yer görevlisi olara çalışıyordu. Oyunculuğu ise üniversite bittikten sonra gündeme almayı düşünüyordu. Ama fiziği sayesinde havalimanında keşfedildi ve bir menajerden teklif aldı. Sonra da, o dönemin en heyecan yaratan projesi "Vatanım Sensin"de Ali Kemal olarak izleyici karşısına çıktı. Kamera önündeki acemiliğini çabucak atlatan Kubilay Aka, "Aşk 101" ve "Çukur" dizileri sayesinde kariyerine en popüler dizilerde devam etti. Şimdi de, Bensu Soral'la başrolü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisinin heyecanını yaşıyor. Dizi öncesi Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan oyuncu, yine tartışılacak açıklamalar yaptı.

Şaşırtan yakışıklılık çıkışı

kubilay aka

"Yakışıklılık yeteneğini gölgeledi mi?" sorusuna mütevazı bir cevap veren Kubilay Aka, "Kariyerimi gölgeleyecek kadar yakışıklı değilim, belki bir serinlik yaratabilirim. Bana genelde şeytan tüyüm olduğunu söylerler." dedi. Ama yakışıklılığın kimi zaman dezavantaj olduğunu söylemesi şaşırtıcıydı: "Çünkü jön oynadığın zaman sana hep jön gözüyle bakılıyor. Ben bu jön rollerinin yanı sıra korkak birini de, eşcinsel bir karakteri de, deliyi de oynamak isterim."

"Aşkta her şeyimi veririm"

Kubilay Aka

Aşk sorularına ise, çapkın olmadığını hatta çekingenliği yüzünden genelde "tavlandığını" söyleyerek cevap verdi. "Aşık olunca her şeyimi veririm." diyen Kubilay Aka, "Çok duygusal düşünüyorum. Belki de bu kadar romantik olmamak lazım." diyerek ilişkilerdeki tavrını açıkladı.


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Kubilay Aka
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