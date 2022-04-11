Kubilay Aka'dan şaşırtan Zeynep Bastık yanıtı! "40 yaşındasın..."

28 yaşındaki şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından ehliyet aldığını duyurdu. Araç kullanırken çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Zeynep Bastık'ın paylaşımı üzerine ünlü oyuncu Kubilay Aka espri dolu bir paylaşımda bulundu.

"NASIL YENİ ALDIN, 40 YAŞINDASIN"

Bastık, ünlü oyuncunun kendisine yazdığı mesajı ifşa ederek "Bana özelden 'Ehliyetini nasıl yeni almış olabilirsin ki? 40 yaşındasın' diye ses kaydı atan Kubilay Aka online mı?" notunu paylaştı.

"ARABA KULLANAN EN GÜZEL KADIN"

Ünlü oyuncu Kubilay Aka ise bu yorum karşısında "Ahahahaha araba kullanan en güzel kadın sensin ama" diyerek yanıt verdi.

"EHLİYETİN HAYIRLI OLSUN, KUTLUYORUZ"

Esprili paylaşımlarına video ile devam eden Kubilay Aka, ayrıca Zeynep Bastık'ın ehliyet almasını müzik yaparak kutladıklarını belirten bir video paylaştı ve Bastık'a selam yolladı.





