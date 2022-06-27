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Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım Bodrum'da! Erkek erkeğe tatil

27.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın dostlar Kubilay Aka ile Kaan Yıldırım, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta tatil yaparken objektiflere yansıdı. Bodrum'un sıcağından bunalan ikili, kendilerini serin sulara bırakırken objektiflere yakalandı.

Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım Bodrum'da! Erkek erkeğe tatil

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kubilay Aka (27), kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Kaan Yıldırım (35) ile soluğu Bodrum'da aldı.

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Yalıkavak'a giden Aka ve Yıldırım, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

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Bir ara sıcaktan bunalan Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım, kendilerini serin sulara bıraktı.

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Bir yandan yüzüp bir yandan da sohbet eden ikilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

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Öte yandan Kubilay Aka'nın göğsünde eski sevgilisi Miray Daner'in doğum tarihi ve ilişkiye başladıkları tarihin hâlâ yer alması dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Yıldırım Kubilay Aka
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İnsanlar demekki bıkmışlar kadının hareketlerinden yok kadın haklarından kadın erkeğin yanında kendini yenilmez ulaşılmaz en büyük görüyor sonra bir bedenini sergiliyor kendi bedenini teysir ediyor erkek bir şey dediğinde kadın hakları var diyor bir ülkede cinsiyet ayrımcılığı varsa asla aile olamaz evlilik çoluk çocuk asla olamaz küçüldükçe küçülür güçsüzlük güçsüzleştikçe güçsüzleştir ülke

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