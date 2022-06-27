Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım Bodrum'da! Erkek erkeğe tatil

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kubilay Aka (27), kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Kaan Yıldırım (35) ile soluğu Bodrum'da aldı.

Yalıkavak'a giden Aka ve Yıldırım, önceki gün konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

Bir ara sıcaktan bunalan Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım, kendilerini serin sulara bıraktı.

Bir yandan yüzüp bir yandan da sohbet eden ikilinin o anları, objektiflere böyle yansıdı.

Öte yandan Kubilay Aka'nın göğsünde eski sevgilisi Miray Daner'in doğum tarihi ve ilişkiye başladıkları tarihin hâlâ yer alması dikkat çekti.



