Kubilay Aka'ya yeni projesinde Pınar Deniz eşlik edecek

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Ay Yapım'ın Netflix için çekeceği gençlik dizisinde başrolü üstlenecek.
Kubilay Aka'ya yeni projesinde Pınar Deniz'in eşlik edeceği iddia edildi. Pınar Deniz'in, başrolünde Kubilay Aka'nın yer alacağı dizi projesi için Netflix yetkilileriyle görüştüğü öne sürüldü.
Yetkililerden düşünmek için süre isteyen güzel oyuncunun kararını kısa zaman içerisinde vereceği gelen bilgiler arasında.
Yeni gençlik dizisinin başrolünde yer alacak olan Kubilay Aka, sakalını ve bıyığını keserek imaj değişikliğine gitti.
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