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Kubilay Aka'ya yeni projesinde Pınar Deniz eşlik edecek

DİZİ HABERLERİ  | 30.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

'Bir Deli Rüzgar' isimli dizide canlandırdığı Gökçe Yücel karakteriyle hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu Pınar Deniz'in yeni bir proje için kolları sıvadığı öğrenildi. İddialara göre güzel oyuncunun rol arkadaşı ise Kubilay Aka olacak.

Kubilay Aka'ya yeni projesinde Pınar Deniz eşlik edecek

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, Ay Yapım'ın Netflix için çekeceği gençlik dizisinde başrolü üstlenecek.

Kubilay Aka'ya yeni projesinde Pınar Deniz'in eşlik edeceği iddia edildi. Pınar Deniz'in, başrolünde Kubilay Aka'nın yer alacağı dizi projesi için Netflix yetkilileriyle görüştüğü öne sürüldü.

Yetkililerden düşünmek için süre isteyen güzel oyuncunun kararını kısa zaman içerisinde vereceği gelen bilgiler arasında.

pınar deniz

Yeni gençlik dizisinin başrolünde yer alacak olan Kubilay Aka, sakalını ve bıyığını keserek imaj değişikliğine gitti.


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