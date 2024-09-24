MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kübra Aykut'un ardından bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Kübra Aykut'un ardından bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 13:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kübrasal' adıyla tanıdığımız TikTok fenomeni Kübra Aykut'un ardından bir fenomenden daha acı haber geldi. Yerli ve yabancı birçok ünlüyle birlikte çalışan 43 yaşındaki makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti.

Kübra Aykut'un ardından bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Kendi kendine düğün yaptığı video ile adını geniş kitlelere duyuran Tiktok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evinden atlayarak intihar etti. Ünlü fenomeninin bu acı haberinin ardından bir fenomenden daha acı haber geldi.

Yerli ve yabancı birçok ünlüyle birlikte çalışan 43 yaşındaki makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi makyaj artisti Fezi Altun duyurdu. Altun "Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

altun

Kavasoğlu'nun cenazesi bugün Üsküdar'da ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kavasoğlu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin makyajını yaptı.

duygu

'BU HASTALIK SANA DOKUNMAMALIYDI'

Alp Kavasoğlu'nun ölüm sebebi merak edilirken acı haberi duyan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan paylaşım gecikmedi. Özaslan 'Bu hastalık sana dokunmamalıydı. Girdiğin her odayı aydınlatırsın sen. Sen kocamana boyunla, kocaman kahkahanla şimdi gittiğin yerde ışıklar içinde uyu. Biz senden, dostluğundan, yeteneğinden mahrum kalacağız' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

alp

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunu. Üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatorlugu yaptı. Ardından Loreal Profesyonel ürünler departmanında işe başladı. Daha sonrasında Mehmet Tatlı Akademi de eğitim ve Artistik direktörlüğü yaptı. 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist oldu.

Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler gördü. Aldığı eğitimlerle birlikte kendine özel eğitimler yarattı ve Türkiye'deki kuaförlere ve makyaj artistlerine eğitimler düzenledi.

2016 yılında Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenomen
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Narin Güran soruşturmasında yeni delil! Ahırda bulundu hemen incelemeye alındı

Fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı! Yürek yakan sözler...

Fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı! Yürek yakan sözler...

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Uyurken yüz binlerce liraları gitti 'Hayatım bir gecede mahvoldu'

Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı!

Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı!

14 Mayıs'ı 10 ay önce bilmişti! Bu kez erken seçim için tarih verdi

14 Mayıs'ı 10 ay önce bilmişti! Bu kez erken seçim için tarih verdi

Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı!

Polis katili Yunus Emre Geçti 'Piton 82' grubu üyesi çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.