Kübra Aykut'un ardından bir acı haber daha! Makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti

Kendi kendine düğün yaptığı video ile adını geniş kitlelere duyuran Tiktok fenomeni Kübra Aykut, İstanbul Sultanbeyli’deki evinden atlayarak intihar etti. Ünlü fenomeninin bu acı haberinin ardından bir fenomenden daha acı haber geldi.

Yerli ve yabancı birçok ünlüyle birlikte çalışan 43 yaşındaki makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti. Acı haberi makyaj artisti Fezi Altun duyurdu. Altun "Sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kavasoğlu'nun cenazesi bugün Üsküdar'da ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kavasoğlu, Neslihan Atagül, Afra Saraçoğlu, İrem Helvacıoğlu, Ege Kökenli, Deniz Baysal, Ezgi Mola ve Aslı Enver gibi birçok ünlü ismin makyajını yaptı.

'BU HASTALIK SANA DOKUNMAMALIYDI'

Alp Kavasoğlu'nun ölüm sebebi merak edilirken acı haberi duyan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan paylaşım gecikmedi. Özaslan 'Bu hastalık sana dokunmamalıydı. Girdiğin her odayı aydınlatırsın sen. Sen kocamana boyunla, kocaman kahkahanla şimdi gittiğin yerde ışıklar içinde uyu. Biz senden, dostluğundan, yeteneğinden mahrum kalacağız' sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ALP KAVASOĞLU KİMDİR?

Kavasoğlu, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji ve Felsefe bölümü mezunu. Üniversiteden mezun olunca özel bir şirkette organizasyon koordinatorlugu yaptı. Ardından Loreal Profesyonel ürünler departmanında işe başladı. Daha sonrasında Mehmet Tatlı Akademi de eğitim ve Artistik direktörlüğü yaptı. 2010 yılında dünyaca ünlü trend vision yarışmasında yaptığı saç ve makyaj ile finalist oldu.

Dünyaca ünlü markalardan ve kişilerden eğitimler gördü. Aldığı eğitimlerle birlikte kendine özel eğitimler yarattı ve Türkiye'deki kuaförlere ve makyaj artistlerine eğitimler düzenledi.

2016 yılında Sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Sema Çelebi ile birlikte jüri üyeliği yaptı.