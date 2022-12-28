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  4. Küçücük çocukları yaşlı adamlarla cinsel ilişkiye girerken filme aldı! Önce inkar etti, sonra kabul edip ''O kadar da küçük değillerdi'' dedi

Küçücük çocukları yaşlı adamlarla cinsel ilişkiye girerken filme aldı! Önce inkar etti, sonra kabul edip ''O kadar da küçük değillerdi'' dedi

28.12.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşayan Hashim Hussain, sarhoş bir şekilde araba kullanması üzerine polisler tarafından tutuklandı. Ancak polislerin telefonunu araması üzerine ortaya çıkanlar olaya bambaşka bir boyut kazandırdı. İki yaşlı erkekle birlikte bir grup genç kızla düzenli olarak cinsel ilişki yaşayan ve bunları kaydeden Hussain'in hikayesi ve açıklamaları şoke etti.

Küçücük çocukları yaşlı adamlarla cinsel ilişkiye girerken filme aldı! Önce inkar etti, sonra kabul edip ''O kadar da küçük değillerdi'' dedi

Hashim Hussain, bir grup genç kızla bir parkta düzenli olarak buluşan bir grup erkeğin parçasıydı. Ekip parkta kızlarla buluşuyor, alkol ısmarlayarak onlarla vakit geçiriyor ve daha sonra da evlerinde, zaman zaman da parkta onlarla cinsel ilişkiye giriyordu. Tüm bu olayları ortaya çıkaran Hussain'in alkollü araç sürerken yakalanması oldu.

ANLAM VEREMEDİ

Çünkü telefonunda bu olaya ilişkin sayısız görüntü ele geçirildi. Hashim, iki yaşlı erkeği genç kızlarla cinsel ilişkiye girerken filme almıştı. Ancak Hussain, eylemleri kaydettiğini hatırlamadığını ve kızların bu duruma rızalarını olduğunu iddia etti. Ayrıca görüntülerdeki gençler reşit olma yaşının üzerindeyken ve yasa 18 yaşından küçüklerin dahil olduğu cinsel etkinliklerin filme alınmasını yasaklarken suçlanmasına anlam veremediğini de ifade etti.

MAHKEME REDDETTİ

Hussain'in davası sürerken, temyiz talebinin yargıç tarafından reddedildiği bildirildi. Duruşmada yetkililer, olayın detaylarından bağımsız olarak kaydedilen görüntülerde genç kızların her koşulda kurban olduğuna inandıklarını dile getirdiler.

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tecavüz taciz

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