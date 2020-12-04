Küçük Dev Kadın Dilber Ay filmine taze kan! Gençliğini oynayan isim O Ses Türkiye’den

Küçük Dev Kadın Dilber Ay filminin çekimleri Adana’da başladı. Geçen yıl yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay’ın hayatını konu alan filmde Büşra Pekin başrolde yer alıyor.
Kamuran Süner ve Nalan Merter Savaş’ın yazdığı, Hakan Kırkavaç’ın yönettiği Küçük Dev Kadın Dilber Ay adlı filmde 63 yaşındayken yaşamını yitire Ay’ın acılarla dolu yaşam hikayesi beyazperdeye aktarılıyor.
Sanatçının çocukluğuna ise O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Zeliha Kendirci hayat veriyor.
Kendirci, Müslüm filminde Müslüm Gürses’in gençliğini oynayan Şahin Kendirci’nin de kız kardeşiydi.
Müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın, görüntü yönetmenliğini İngiliz Jean Paul Seresin’in üstlendiği Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda Nursel Köse, Ayberk Pekcan, Selen Uçer ve Ruhi Sarı da yer alıyor.
Adana’dan sonra Sakarya ve İstanbul’da devam edecek çekimler şubat ayında tamamlanacak. Film, 2021’de vizyona girecek.
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