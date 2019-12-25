Küçük eller geleceklerini "Keyifli Okul Atölyem"de şekillendiriyor

Çalışmayı "eTwinning" ortamına taşıyarak, Erzurum'un yanı sıra 36 il ile Arnavutluk, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenlerle irtibat kuran Pehlivan ve Aydın, haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde yurt dışındaki proje ortaklarıyla internet üzerinden aynı anda sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler yaparak çocukların zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 öğretmenin başlattığı "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında 37 il ve 3 ülkeden yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde kodlama, drama, müzik, zeka oyunları ve taş boyama gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor.

- "Yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz"

Projenin, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan tasarım becerileri atölyelerine ön hazırlık olduğuna dikkati çeken Kıvanç, "Bu proje özelde öğrencilerin el becerisi gibi kondisyonlarını geliştiriyor ve beraber çalışma, takımın parçası olma özelliği taşıyor. Projeyi destekleyip diğer okullarımızda yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Kıvanç, etkinliklerin çocukların derslere konsantrasyonunu artırdığına işaret ederek, zihinsel becerilerini geliştirdiği gibi çok yönlü kişisel gelişimlerine de katkı sağladığını ifade etti.

Projeyi hazırlayan öğretmenlerden Tamer Pehlivan ise 12 atölye çalışmasının olduğunu anlatarak, "Her hafta planlı şekilde bu faaliyetleri Erzurum dahil 37 il ve 3 ülkeden ortaklarımızla aynı anda yürütüyoruz. Amacımız çocukların kültürel, sosyal ve sportif becerilerini geleceğe taşıyarak bu yönlerini geliştirmek ve bu niteliklerini insanlığın hayrına kullanmak." diye konuştu.

- Ailelerde de projeye destek veriyor