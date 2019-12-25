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  3. Küçük eller geleceklerini "Keyifli Okul Atölyem"de şekillendiriyor

Küçük eller geleceklerini "Keyifli Okul Atölyem"de şekillendiriyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

Erzurum'da 2 öğretmenin hayata geçirdiği proje kapsamında öğrenciler, haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler yaparak kendilerini geliştiriyor - "eTwinning" ortamına taşınan projeden, 37 il ve 3 ülkeden yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi faydalanıyor - Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç: - "Projeyi destekleyip diğer okullarımızda yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 2 öğretmenin başlattığı "Keyifli Okul Atölyem Projesi" kapsamında 37 il ve 3 ülkeden yaklaşık 5 bin ilkokul öğrencisi, çeşitli sanat atölyelerinde kodlama, drama, müzik, zeka oyunları ve taş boyama gibi faaliyetlerle geleceğe hazırlanıyor.

Edip Somunoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Tamer Pehlivan ile Polis Amca İlkokulu sınıf öğretmeni Serap Mutlu Aydın, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yaklaşık 4 ay önce ilkokul öğrencilerinin zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Çalışmayı "eTwinning" ortamına taşıyarak, Erzurum'un yanı sıra 36 il ile Arnavutluk, Romanya ve Azerbaycan'dan öğretmenlerle irtibat kuran Pehlivan ve Aydın, haftanın belirli günü sınıflarda oluşturulan atölyelerde yurt dışındaki proje ortaklarıyla internet üzerinden aynı anda sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler yaparak çocukların zihinsel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kentteki 2 okulda yürütüldüğünü söyledi.

- "Yaygınlaştırmak için çaba gösteriyoruz"

Projenin, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan tasarım becerileri atölyelerine ön hazırlık olduğuna dikkati çeken Kıvanç, "Bu proje özelde öğrencilerin el becerisi gibi kondisyonlarını geliştiriyor ve beraber çalışma, takımın parçası olma özelliği taşıyor. Projeyi destekleyip diğer okullarımızda yaygınlaşması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Kıvanç, etkinliklerin çocukların derslere konsantrasyonunu artırdığına işaret ederek, zihinsel becerilerini geliştirdiği gibi çok yönlü kişisel gelişimlerine de katkı sağladığını ifade etti.

Projeyi hazırlayan öğretmenlerden Tamer Pehlivan ise 12 atölye çalışmasının olduğunu anlatarak, "Her hafta planlı şekilde bu faaliyetleri Erzurum dahil 37 il ve 3 ülkeden ortaklarımızla aynı anda yürütüyoruz. Amacımız çocukların kültürel, sosyal ve sportif becerilerini geleceğe taşıyarak bu yönlerini geliştirmek ve bu niteliklerini insanlığın hayrına kullanmak." diye konuştu.

- Ailelerde de projeye destek veriyor

Etkinliklerden çocukların oldukça keyif aldığını ve projeyi benimsediklerini aktaran Pehlivan, kurum yetkilileri ile ailelerin de projeye tam destek verdiğini dile getirdi.

Öğretmen Serap Mutlu Aydın da eylül ayında başladıkları projeyi 35 etkinlikle tamamlayacaklarını belirterek, bunların video ve fotoğraflarını çekerek paylaştıklarını kaydetti.

Öğrencilerden Metehan Seven, etkinliklere keyif alarak katıldıklarını aktardı.

Kodlamada kendilerini geliştirdiklerini anlatan Seven, desteklerinden dolayı öğretmenlerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum keyifli okul atölyem

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