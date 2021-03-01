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Küçük İbo kimdir? Küçük İbo kaç yaşında, nereli? İşte Küçük İbo’nun son hali

01.03.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Küçük İbo kimdir? Küçük İbo kaç yaşında, nereli? İşte Küçük İbo’nun son hali

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında bir dönemin en popüler isimlerinden olan Küçük İbo da yer alıyor. Bir döneme damgasını vuran ünlü isimle alakalı araştırmalar da hızlandı. Peki, Küçük İbo kimdir? Küçük İbo kaç yaşında, nereli? İşte çocukluk haliyle hafızalara kazınan Küçük İbo’nun son hali

Her gün birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında bir dönemin en popüler isimlerinden olan Küçük İbo da yer alıyor. Ünlü ismi ekranda gören izleyiciler ise araştırma yapmaya başladı. Özellikle çok küçük yaşta tanınan ünlü isimle alakalı olarak Küçük İbo kaç yaşında sorusu soruluyor. Peki, Küçük İbo nereli? İşte tüm merak edilenler...

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KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 37 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu. İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show’a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti.

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Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye’de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı. Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Şöhretler Kebapçısı ve Dumanlı Yol da bulunuyor.

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KÜÇÜK İBO SON HALİ

1996 yılında Ayrılık Acısı, 1997 yılında Hasret Sona Erdi Bugün, 1998 yılında Yüreğim Yanıyor, 2000 yılında Sensiz Olmuyor Gülüm, 2004 yılında Hancı ve 2009 yılında Sahnede albümlerini çıkaran ünlü isim, son olarak 2013 yılında Nerdesin adlı parçayı sevenleriyle buluşturmuştu.

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Aynı zamanda ünlü ismin Künefedeyiz adlı bir işletmesinin olduğu da biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa, İbrahim Tatlıses,
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