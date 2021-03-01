Küçük İbo kimdir? Küçük İbo kaç yaşında, nereli? İşte Küçük İbo’nun son hali

Her gün birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konukları arasında bir dönemin en popüler isimlerinden olan Küçük İbo da yer alıyor. Ünlü ismi ekranda gören izleyiciler ise araştırma yapmaya başladı. Özellikle çok küçük yaşta tanınan ünlü isimle alakalı olarak Küçük İbo kaç yaşında sorusu soruluyor. Peki, Küçük İbo nereli? İşte tüm merak edilenler...

KÜÇÜK İBO KİMDİR?

Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa doğumlu. Küçük İbo yaş olarak şu anda 37 yaşındadır. Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan ünlü isim henüz küçük yaşlardayken büyük bir şöhrete kavuşmuştu. İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’daki konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, böylece büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Özellikle Hülya Avşar Show’a konuk olmasıyla büyük ses getirmişti.

Çok sayıda albüm çıkartan ve şarkıları oldukça beğenilen ünlü isim, 1998 yılında yayınlanan Küçük İbo dizisiyle de şöhretini pekiştirmişti. Küçük yaşına rağmen tüm Türkiye’de tanınan ünlü şarkıcı, farklı dizilerde de rol aldı. Ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Şöhretler Kebapçısı ve Dumanlı Yol da bulunuyor.