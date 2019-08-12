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Küçük kızın kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Denizli’de 11 yaşındaki Necibe Kandemir isimli kız çocuğu bisikletle yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek kolunu kırdı. Ardından hastaneye kaldırılan küçük kızın kalbinin doğuştan delik olduğu ortaya çıktı. Kandemir ailesi yaklaşık bir aydır tedavi için sıraya alınan kızlarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden ameliyat sürecinin hızlandırılmasını istiyor.

Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi’nde geçtiğimiz ay yaşanan olayda 11 yaşındaki Necibe Kandemir, okulların yaz tatiline girmesinin ardından alınan bisikletine binerek dolaşmak istedi. Ancak Kandemir, bisiklete bindikten kısa bir süre sonra dengesini kaybederek evlerinin önünde bulunan yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı yuvarlanarak sağ kolu kırıldı. Acı içinde kıvranan çocuğun yardımına koşan komşuları ve annesi Cemile Kandemir sonrasında kızını hastaneye götürdü.
Necibe Kandemir kolunun alçıya alınmasının ardından taburcu edildi. Olaydan 10 gün sonra kontrol için bir kez daha hastaneye giden Kandemir ailesi hayatlarının şoku ile karşılaşırken, küçük kızlarının kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendiler.

1 AYDIR KENDİLERİNE AMELİYAT SIRASI GELMESİNİ BEKLİYORLAR

Çocuklarının kırılan koluna doktorların kalbinin delik olmasından dolayı ameliyat yapamayacaklarını söylemeleri üzerine tekrar yıkılan aile hastane hastane dolaşmaya başladı. Denizli’de gittikleri bir hastane tarafından İzmir’deki başka bir hastaneye sevk edilen Kandemir ailesine yetkililer tarafından ameliyat için sıraya alınacakları ve beklemeleri gerektiği söylendi. O günden bu yana yaklaşık bir aydır kızlarının tedavi olması için çaresizce bekleyen Kandemir çifti ameliyat sürecinin hızlandırılması için yetkililere seslenerek yardım istedi.

"BANA YARDIMCI OLMALARINI İSTİYORUM"

Olayı anlatırken gözyaşlarına boğulan 11 yaşındaki Necibe Kandemir, “Dengemi kaybettim, aşağıya düştüm. Ondan sonra kolum kırıldı. Çok acıyordu. Kalbimin delik olduğunu öğrendim. Bana yardım etmelerini istiyorum. Kolumu alçıya aldılar. Eve geldik ondan sonra tekrar gittiğimizde kalbimin delik olduğunu öğrendik. Ondan sonra İzmir’e gittik. Haber bekliyoruz. Bana yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.

"KALBİ DELİK OLDUĞU İÇİN KOLUNU DA AMELİYAT EDEMEDİLER"

Kızının eski sağlığına kavuşması için adeta gün sayan anne Cemile Kandemir şunları söyledi:
“Yemek yedirdim çocuklara sonra bulaşıkları yıkarken kızım bisikleti almış gitmiş. Ben orada dururken kızımın çığlığını duyunca ona araba çarptı sandım. Hemen koştum ben. Çocuğumun yüzü gözü toprağa bulanmıştı. Oradan alıp eve götürdüm. Üzerini temizleyip hastaneye götürdük. Kolunun kırıldığını öğrendik. Alçıya alındı. 10 gün sonra tekrar kontrole gitmemizi söylediler. Kontrole gittiğimizde kalbinin delik olduğunu öğrendik. Doktorlar kızımın kalbi delik olduğundan dolayı kırık koluna da ameliyat edemeyeceklerini söylediler. Narkozu kaldıramayacağını belirttiler. Ondan dolayı biz şimdi yetkililerden yardım bekliyoruz. Kolunun kırılması 10 gün önce oldu ama kalbinin delik olduğunu 1 ay oldu öğreneli. Haber gelecek diye bekliyoruz ama haber yok daha.”

Baba Kandemir de bir ay sonra okulların açılacağına dikkat çekerek kızının bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Kızının ameliyat sürecinden dolayı okula gidemeyeceğinden endişe eden baba Kandemir olaya çözüm bulunmasını istedi.

(İHA)

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Denizli hastane

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