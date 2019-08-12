Küçük kızın kolu kırıldı, götürüldüğü hastanede şok gerçek ortaya çıktı

Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi’nde geçtiğimiz ay yaşanan olayda 11 yaşındaki Necibe Kandemir, okulların yaz tatiline girmesinin ardından alınan bisikletine binerek dolaşmak istedi. Ancak Kandemir, bisiklete bindikten kısa bir süre sonra dengesini kaybederek evlerinin önünde bulunan yaklaşık 20 metre yükseklikten aşağı yuvarlanarak sağ kolu kırıldı. Acı içinde kıvranan çocuğun yardımına koşan komşuları ve annesi Cemile Kandemir sonrasında kızını hastaneye götürdü.

Necibe Kandemir kolunun alçıya alınmasının ardından taburcu edildi. Olaydan 10 gün sonra kontrol için bir kez daha hastaneye giden Kandemir ailesi hayatlarının şoku ile karşılaşırken, küçük kızlarının kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendiler.

1 AYDIR KENDİLERİNE AMELİYAT SIRASI GELMESİNİ BEKLİYORLAR

Çocuklarının kırılan koluna doktorların kalbinin delik olmasından dolayı ameliyat yapamayacaklarını söylemeleri üzerine tekrar yıkılan aile hastane hastane dolaşmaya başladı. Denizli’de gittikleri bir hastane tarafından İzmir’deki başka bir hastaneye sevk edilen Kandemir ailesine yetkililer tarafından ameliyat için sıraya alınacakları ve beklemeleri gerektiği söylendi. O günden bu yana yaklaşık bir aydır kızlarının tedavi olması için çaresizce bekleyen Kandemir çifti ameliyat sürecinin hızlandırılması için yetkililere seslenerek yardım istedi.