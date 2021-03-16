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Küçük Onur kimdir ve kaç yaşında? İşte Küçük Onur'un son hali

16.03.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Küçük Onur kimdir ve kaç yaşında? İşte Küçük Onur'un son hali

Bir döneme damgasını vuran Küçük Onur, geçtiğimiz senelerde Ece Gökkaya ile nişanlanmıştı. Son haliyle sevenlerini şaşırtan Küçük Onur seneler sonra vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, senelerdir gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur kimdir, kaç yaşında? İşte Küçük Onur'un son hali...

90'ların sonu ile 2000'lerin başına damgasını vuran Küçük Onur, geçtiğimiz senelerde Ece Gökkaya ile nişanlanmıştı. Son görüntüsüyle sevenlerini şaşırtan Küçük Onur yıllar sonra da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Senelerdir gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur kimdir ve kaç yaşında?

KÜÇÜK ONUR KİMDİR?

kucuk-onur-son-hali

90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söylemiş ve bir gecede tanınmış olan Küçük İbo, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yapmıştır. Uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur’un ismi daha önce göz altına alınma haberleriyle anılmıştı.

KÜÇÜK ONUR OYNADIĞI DİZİLER

Acı Günler (Onur) TV Dizisi 1997
Aynalı Tahir (Konuk Oyuncu) TV Dizisi 1998
Deniz Show (Kendisi) Tv Programı 1998
Karate Can (Can)TV Dizisi 2000
Reyting Hamdi (Pıtırcık Osman) TV Dizisi 2002

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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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