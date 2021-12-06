Küçük Venedik’te muhteşem gün batımı! Kartpostallık görüntüler oluşturdu

Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen ve Japonların görülmesi gereken dünyanın sayılı 30 kasabası arasına koyduğu Gölyazı, gün batımında fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından görüntülendi.

Fotoğrafçıların uğrak yeri olan küçük Venedik’in en güzel anlarını görüntüleyen Turhan, Gölyazı’nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizdi.

Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, Nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı’ya gün batımında eşlik eden bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(İHA)



