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Küçük zıt anlamlısı nedir? Küçük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

27.01.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıt anlamlı kelimeler eş anlamlılar kadar çok bulunmasa da dilimizde bazı kelimelerin zıt anlamlısı vardır. Zıt anlamlı kelimeler genellikle bir şeyin sayısını, niceliğini, niteliğini belirten ve kıyas yapmaya imkan veren sözcüklerdir. Küçük kelimesi de bir şeylerin niceliğini, boyutunu belirten bir sıfattır ve zıt anlamlı kelimeye sahiptir. Peki, küçük kelimesinin karşıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Küçük zıt anlamlısı nedir? Küçük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Küçük kelimesi Eski Türkçe sözcüklerden biridir ve zaman içinde pek çok farklı anlam kazanmıştır. Sıfat olarak kullanılan küçük sözcüğü herhangi bir şeyin, ortalamaya kıyasla daha az yer kapladığını belirtir. Zaman içinde farklılaşan anlamları aslında kelimenin temel anlamını izleyerek farklı durumları tanımlar hale gelmiştir. Küçük kelimesinin bütün anlamları TDK tarafından şu şekilde verilmiştir:

  • Bir şeyin boyutlarının benzerlerinden daha ufak olması
  • Yaşı diğerlerinden daha az olan kişi
  • Somut olmayan şeylerin niceliklerinin az olması
  • Bir insanın niteliğinin kötü, aşağı olması
  • Bir mevkide veya aşamada daha geride kalan durum
  • Değersiz, önemsiz olan şey
  • Kısık ses
  • Küçük abdest
  • Makam, mevki olarak daha aşağıda olan kimse

Küçük kelimesinin bu anlamları onun temel anlamlarını barındırır. Küçüğün, bu anlamlarının karşıtı olarak kullanılabilecek zıt anlamlısı da vardır.

Var zıt anlamlısı nedir? Var zıt anlamlısı nedir?

Küçük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı sözcükler, genellikle sıfat ve zarf görevindedirler ve bir kıyas içerirler. Örneğin küçük kelimesi, TDK’de zıt anlamıyla birlikte tanımlanan sıfat görevindeki bir sözcüktür. Küçük kelimesinin zıt anlamı bu sözcüğün tamamen tersi bir ifade belirtir. Küçük kelimesinin zıt anlamı TDK tarafından belirtilmiştir. Kelimenin tam tersi anlamını içeren zıt anlamlılar, bir karşılaştırma ölçütü olarak da kullanılırlar. Küçüğün zıt anlamlısı olan kelime:

  • Büyük

Büyük kelimesi küçük kelimesinin temel anlamının tam karşıtı olarak fazla yer kaplayan şey anlamında kullanılır. Küçük zıt anlamlısı büyük, sıfat olarak kullanılmaktadır ancak isim görevinde kullanıldığı yerler de vardır. Bir şeyin boyutu hakkında fikir veren bu kelimeler içerdikleri mecaz ve yan anlamlarda da karşıttırlar.

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Küçüğün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Küçük kelimesinin zıt anlamı ile cümle kurulduğunda küçüğün tam tersi anlamını cümleye verir ve cümlenin anlamını tamamen değiştirir. Bu nedenle iki kelimeyi kesinlikle birbirinin yerine kullanamayız. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı ile kurulan cümleler çoğaltılabilir. Küçük kelimesinin içerdiği anlamlara göre zıt anlamlısını cümle içinde kullanarak örnekler verebiliriz:

  • Matematik defterim diğer defterlerimin içinde en büyük olanıydı.
  • Kalbini kazanmak için ona büyük hediyeler aldı ancak bu da işe yaramadı.
  • Bana böyle büyük hediyeler alarak mahcup ediyorsun, bu kadarına ne gerek var!
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