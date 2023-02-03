Küçük zıt anlamlısı nedir? Küçük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Küçük kelimesi Eski Türkçe sözcüklerden biridir ve zaman içinde pek çok farklı anlam kazanmıştır. Sıfat olarak kullanılan küçük sözcüğü herhangi bir şeyin, ortalamaya kıyasla daha az yer kapladığını belirtir. Zaman içinde farklılaşan anlamları aslında kelimenin temel anlamını izleyerek farklı durumları tanımlar hale gelmiştir. Küçük kelimesinin bütün anlamları TDK tarafından şu şekilde verilmiştir:

Bir şeyin boyutlarının benzerlerinden daha ufak olması

Yaşı diğerlerinden daha az olan kişi

Somut olmayan şeylerin niceliklerinin az olması

Bir insanın niteliğinin kötü, aşağı olması

Bir mevkide veya aşamada daha geride kalan durum

Değersiz, önemsiz olan şey

Kısık ses

Küçük abdest

Makam, mevki olarak daha aşağıda olan kimse

Küçük kelimesinin bu anlamları onun temel anlamlarını barındırır. Küçüğün, bu anlamlarının karşıtı olarak kullanılabilecek zıt anlamlısı da vardır.

Küçük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı sözcükler, genellikle sıfat ve zarf görevindedirler ve bir kıyas içerirler. Örneğin küçük kelimesi, TDK’de zıt anlamıyla birlikte tanımlanan sıfat görevindeki bir sözcüktür. Küçük kelimesinin zıt anlamı bu sözcüğün tamamen tersi bir ifade belirtir. Küçük kelimesinin zıt anlamı TDK tarafından belirtilmiştir. Kelimenin tam tersi anlamını içeren zıt anlamlılar, bir karşılaştırma ölçütü olarak da kullanılırlar. Küçüğün zıt anlamlısı olan kelime:

Büyük

Büyük kelimesi küçük kelimesinin temel anlamının tam karşıtı olarak fazla yer kaplayan şey anlamında kullanılır. Küçük zıt anlamlısı büyük, sıfat olarak kullanılmaktadır ancak isim görevinde kullanıldığı yerler de vardır. Bir şeyin boyutu hakkında fikir veren bu kelimeler içerdikleri mecaz ve yan anlamlarda da karşıttırlar.

Küçüğün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Küçük kelimesinin zıt anlamı ile cümle kurulduğunda küçüğün tam tersi anlamını cümleye verir ve cümlenin anlamını tamamen değiştirir. Bu nedenle iki kelimeyi kesinlikle birbirinin yerine kullanamayız. Küçük kelimesinin zıt anlamlısı ile kurulan cümleler çoğaltılabilir. Küçük kelimesinin içerdiği anlamlara göre zıt anlamlısını cümle içinde kullanarak örnekler verebiliriz: