Var zıt anlamlısı nedir? Var kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Var kelimesi elde bulunan şey, bulunmak anlamları taşımaktadır. Soru cümlelerinde de sıklıkla karşımıza çıkan var kelimesinin kelime anlamı ve zıt anlamlısı da araştırılan konular arasındadır. Var kelimesi birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Hem konuşma hem de yazı dilinde kullanılan var kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Cümle içerisinde sıklıkla sıfat ve isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca var kelimesi deyimlerde de yer almaktadır. Var kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı şu şekildedir:

Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıt

Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz

Elde bulunan her şey

Var kelimesinin cümle içi kullanımlarıma örnek vermek gerekirse:

Okulda çekim yapabilecek bir kamera var mı?

Yarın seninle gelemeyeceğim, önemli bir işim var

Var zıt anlamlısı nedir?

Var kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Var kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük var kelimesinin "Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan" anlamı doğrultusunda zıddıdır. Varın zıt anlamlı olan kelime ise:

Yok

Yok kelimesi, var olmayan, bulunmayan şey anlamına gelmektedir.

Varın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birbiriyle anlam olarak tamamen karşıt olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Bu doğrultuda var kelimesinin zıt anlamı olan sözcük yok kelimesidir. Varın zıt anlamlısının cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir: