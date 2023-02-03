Var zıt anlamlısı nedir? Var kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Var kelimesi elde bulunan şey, bulunmak anlamları taşımaktadır. Soru cümlelerinde de sıklıkla karşımıza çıkan var kelimesinin kelime anlamı ve zıt anlamlısı da araştırılan konular arasındadır. Var kelimesi birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Hem konuşma hem de yazı dilinde kullanılan var kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Cümle içerisinde sıklıkla sıfat ve isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca var kelimesi deyimlerde de yer almaktadır. Var kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı şu şekildedir:
Var kelimesinin cümle içi kullanımlarıma örnek vermek gerekirse:
Var kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Var kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük var kelimesinin "Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan" anlamı doğrultusunda zıddıdır. Varın zıt anlamlı olan kelime ise:
Yok kelimesi, var olmayan, bulunmayan şey anlamına gelmektedir.
Birbiriyle anlam olarak tamamen karşıt olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Bu doğrultuda var kelimesinin zıt anlamı olan sözcük yok kelimesidir. Varın zıt anlamlısının cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir: