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Var zıt anlamlısı nedir? Var kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili gelişimi sırasında birçok farklı dillerden etkilenmiştir. Bu dillerden bazı kelimeler Türkçe sözlüğüne eklenerek günümüzde de kullanılmaya devam etmiştir. Ancak bazı kelimeler Eski Türkçe kökenlidir ve bunlardan biri de var kelimesidir. Var kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede sahip olunan, mülk anlamı taşıyan "bar" kelimesi olarak kullanılmıştır. Peki, var zıt anlamlısı nedir?

Var zıt anlamlısı nedir? Var kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Var kelimesi elde bulunan şey, bulunmak anlamları taşımaktadır. Soru cümlelerinde de sıklıkla karşımıza çıkan var kelimesinin kelime anlamı ve zıt anlamlısı da araştırılan konular arasındadır. Var kelimesi birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Hem konuşma hem de yazı dilinde kullanılan var kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Cümle içerisinde sıklıkla sıfat ve isim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca var kelimesi deyimlerde de yer almaktadır. Var kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı şu şekildedir:

  • Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıt
  • Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz
  • Elde bulunan her şey

Var kelimesinin cümle içi kullanımlarıma örnek vermek gerekirse:

  • Okulda çekim yapabilecek bir kamera var mı?
  • Yarın seninle gelemeyeceğim, önemli bir işim var
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Var zıt anlamlısı nedir?

Var kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Var kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük var kelimesinin "Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan" anlamı doğrultusunda zıddıdır. Varın zıt anlamlı olan kelime ise:

  • Yok

Yok kelimesi, var olmayan, bulunmayan şey anlamına gelmektedir.

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Varın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birbiriyle anlam olarak tamamen karşıt olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Bu doğrultuda var kelimesinin zıt anlamı olan sözcük yok kelimesidir. Varın zıt anlamlısının cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir:

  • Ne demek istediğin hakkında hiçbir fikrim yok
  • Arabada okuyabileceğim hiç kitap yok mu?
  • Yeni gelen öğrencinin ağzı var dili yok gibiydi
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