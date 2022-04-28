Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Küçük zorba dehşete düşürdü! Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi

Küçük zorba dehşete düşürdü! Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi

28.04.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Connecticut kentinden 6 yaşındaki Dominick Krankall, arkadaşlarıyla oyun oynarken daha önce de zorbalıklarına maruz kaldığı 8 yaşındaki bir başka çocuk tarafından benzin döküp fırlattığı tenis topu ile ateşe verildi. Şimdi hastanenin yanık ünitesinde üçüncü derece birçok yanıkla mücadele ediyor. Ailesi ise bölgeden taşınabilmek için bağış topluyor.

Küçük zorba dehşete düşürdü! Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi

ABD’nin Connecticut kentinden 6 yaşındaki Dominick Krankall, Pazar günü evinin arka bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Merdivenlerden aşağı inen 8 yaşındaki zorba arkadaşı, Dominic’e seslendi ve onu köşeye çekti. Birkaç saniye sonra Dominic "Yaktılar!" diyerek annesine seslendi ve çığlıklar içinde köşeyi döndü.

Sekiz yaşındaki komşunun, Dominic’i ateşe vermeden önce mülkteki bir başka kulübeye girip eline benzin ve çakmak aldığı iddia edildi. Dominic’in kız kardeşi Kayla, saldıran çocuğun ateşe verdiği benzin topunu kardeşinin yüzüne fırlatıp uzaklaşarak onun yanışını izlediğini söyledi. Dominic şimdi kaldırıldığı Bridgeport Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi görüyor.

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değiştiSadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

İLK DEĞİLDİ

Kız kardeşi Kayla, bunun saldırganın ilk girişimi olmadığını, daha önce de Dominic’i duvara itip düşürdüğünü ancak çocuğun annesinin olan biteni kabul etmediğini iddia etti. Olayın ardından ailenin hastane masraflarını çıkarabilmesi ve çocuğun zorbalığa maruz kaldığı bölgeden taşınabilmeleri için bağış toplanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde 50.000 dolarlık hedefe ulaştılar. Hatta 273.000 dolar bağış toplandı.

8 gündür aranan kayıp genç kızın cansız bedeni yol kenarında bulundu! Korkunç detay: Elleri bağlı, kurşunlarla delik deşik...8 gündür aranan kayıp genç kızın cansız bedeni yol kenarında bulundu! Korkunç detay: Elleri bağlı, kurşunlarla delik deşik...

İLK LOKMASINI YİYEBİLDİ

YAN

Kayla, bağış toplamak için açtığı sayfada erkek kardeşinin ölebileceğini ve hayatı boyunca zihinsel ve fiziksel olarak yaralı kalacağını ekledi. Dün ise, insanlara destek ve sevgileri için teşekkür etti. Dominic’in durumunun iyiye gittiğini ve ilk kez birkaç lokma yemek yiyebildiğini belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!
Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden olduTek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu
Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Tek bir sigara 66 kişinin ölümüne neden oldu

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Seks oyuncağıyla şaka yapınca sonu kötü bitti

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

Şifalanmak için gittiği yerde onu ölüm bekliyordu!

İlginizi Çekebilir

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Enerji verir hem kalp hem de sinirim sistemini korur

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Cinsel ilişki oyuncakları için terk etti! “Böyle mutluyum”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!

Uzaydan bile görülüyor! Devasa penis sosyal medyada gündem oldu!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.