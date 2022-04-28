Küçük zorba dehşete düşürdü! Benzine bulanmış tenis topuyla ateşe verip yanmasını izledi

ABD’nin Connecticut kentinden 6 yaşındaki Dominick Krankall, Pazar günü evinin arka bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Merdivenlerden aşağı inen 8 yaşındaki zorba arkadaşı, Dominic’e seslendi ve onu köşeye çekti. Birkaç saniye sonra Dominic "Yaktılar!" diyerek annesine seslendi ve çığlıklar içinde köşeyi döndü.

Sekiz yaşındaki komşunun, Dominic’i ateşe vermeden önce mülkteki bir başka kulübeye girip eline benzin ve çakmak aldığı iddia edildi. Dominic’in kız kardeşi Kayla, saldıran çocuğun ateşe verdiği benzin topunu kardeşinin yüzüne fırlatıp uzaklaşarak onun yanışını izlediğini söyledi. Dominic şimdi kaldırıldığı Bridgeport Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi görüyor.

İLK DEĞİLDİ

Kız kardeşi Kayla, bunun saldırganın ilk girişimi olmadığını, daha önce de Dominic’i duvara itip düşürdüğünü ancak çocuğun annesinin olan biteni kabul etmediğini iddia etti. Olayın ardından ailenin hastane masraflarını çıkarabilmesi ve çocuğun zorbalığa maruz kaldığı bölgeden taşınabilmeleri için bağış toplanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde 50.000 dolarlık hedefe ulaştılar. Hatta 273.000 dolar bağış toplandı.

İLK LOKMASINI YİYEBİLDİ

Kayla, bağış toplamak için açtığı sayfada erkek kardeşinin ölebileceğini ve hayatı boyunca zihinsel ve fiziksel olarak yaralı kalacağını ekledi. Dün ise, insanlara destek ve sevgileri için teşekkür etti. Dominic’in durumunun iyiye gittiğini ve ilk kez birkaç lokma yemek yiyebildiğini belirtti.



