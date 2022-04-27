8 gündür aranan kayıp genç kızın cansz bedeni yol kenarında bulundu! Korkunç detay: Elleri bağlı, kurşunlarla delik deşik...

Brezilya'nın batısındaki Brasnorte bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Ellen Nascimento da Silva, 19 Nisan’da arkadaşını ziyaret etmek için sadece yanına cep telefonunu alarak evinden ayrıldı. Annesinin tatil için bavul hazırladığını ifade eden Silva’dan 8 gün boyunca haber alınamadı. Kızlarına ulaşamayan ailenin polise haber vermesi üzerine incelemeler başlatıldı.

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ FARK ETTİ

Cesedin bulunduğ yerin yakınlarındaki bir çiftlikte yaşadığını ifade eden bir traktör sürücüsü cansız bedeni fark ederek polise haber verdi. Adli tıp incelemesinin ardından cesedin Silva’ya ait olduğu belirlendi.

Olay, polisin suçu araştırdığı yaklaşık 20.000 kişiye ev sahipliği yapan küçük Brasnorte kasabasını şoke etti. Yetkililer, cinayetin nedeninin hala bilinmediğini söyledi. Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şüpheli tespit edilmedi veya tutuklanmadı.



