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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin çekildiği platoda yangın çıktı! Soruşturma başlatıldı

12.12.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini konu alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin çekildiği platoda yangın çıktı. Bazı dekor ve kıyafetler, kullanılamaz hale geldi.

TRT'de yayımlanan Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrolünü paylaştığı 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' adlı dizinin çekilmelerinin yapıldığı, Gebze ilçesi Kadıllı ve Ovacık mahalleri arasında 60 dönümlük araziye kurulu film platosunda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

yangın 1

Selahaddin Eyyubi'nin konağı olarak kullanılan, poliüretan köpükten duvarların bulunduğu bölümdeki yangın üzerine, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

yangın 2

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bazı dekor ve kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

yangın 3

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