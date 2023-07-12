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  4. Kuduz olan sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

Kuduz olan sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

12.07.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeğini gezdirirken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 28 yaşındaki mimar Lütfü Seray'dan acı haber geldi. Kuduz teşhisi konulan Seray, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuduz olan sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki olay geçen hafta çarşamba günü meydana geldi. Köpeğini dolaştıran Lütfü Seray, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

KUDUZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eve dönünce kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Seray yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Burada kuduz teşhisi konulan Seray, Gaziantep’e sevk edildi. Gaziantep’te tedavi gören Seray, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Ölümü ile yakınlarını üzen Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)


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kuduz Şanlıurfa

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