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Küfürler yağdırıp, Fatoş Yelliler ile aldatmıştı! Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu dudak dudağa

04.09.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nu aldatan Gökhan Göz yine gündemde. Birbirlerine küfürler yağdıran Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu yeniden barıştı. İkili bir barda dudak dudağa yakalandı.

Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık olan Gökhan Göz daha önce defalarca kez ayrıldığı modacı Gülşah Saraçoğlu'na döndü.

Modacı Gülşah Saraçoğlu bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Gökhan Göz tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Birbirlerine ayrılık sürecinde küfürler yağdıran ikili yeniden barıştı.

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Şile'de bir barda görüntülenen Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz'ün samimi halleri de dikkat çekti. İkilinin dudak dudağa olduğu anlar da kameralara yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu Fatoş Yelliler Modacı moda sevgilisi
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