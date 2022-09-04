Küfürler yağdırıp, Fatoş Yelliler ile aldatmıştı! Gökhan Göz ve Gülşah Saraçoğlu dudak dudağa

Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler ile bir küs bir barışık olan Gökhan Göz daha önce defalarca kez ayrıldığı modacı Gülşah Saraçoğlu'na döndü.

Modacı Gülşah Saraçoğlu bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Gökhan Göz tarafından aldatıldığı iddialarıyla gündeme geliyordu. Birbirlerine ayrılık sürecinde küfürler yağdıran ikili yeniden barıştı.

Şile'de bir barda görüntülenen Gülşah Saraçoğlu ve Gökhan Göz'ün samimi halleri de dikkat çekti. İkilinin dudak dudağa olduğu anlar da kameralara yansıdı.



