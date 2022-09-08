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Kükürt metal mi ametal mi? Kükürt periyodik tabloda hangi gruptadır?

08.09.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kükürt elementi periyodik tabloda "S" sembolüyle gösterilir. Kükürt elementinin atom numarası ise 16'dır. Element, sülfür adıyla da bilinir. Doğada oldukça bol miktarlarda bulunur. Peki, kükürt periyodik tabloda hangi gruptadır?

Kükürt metal mi ametal mi? Kükürt periyodik tabloda hangi gruptadır?

Kükürt normal şartlar altında parlak ve sarı kristal şeklindedir. Genellikle katı hâldedir. Kükürte genel olarak volkanik bölgelerde rastlanmaktadır. Element hâldeki kükürt ise geçmiş yıllarda kuyulardan çıkarılırdı. Bu elementte tamamen ticari kazanç amacı güdülür. Kükürt elementi, mantar ilacı olarak da kullanılmaktadır. Buna ek olarak siyah barutta da etkin bir maddedir. Kükürt yani sülfür adını Latince'den almaktadır. Latince'de sülfür "yakmak" anlamına gelmektedir.

Tüm canlılar kükürte ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar için özellikle bir önem arz eder. Beslenme konusunda olmazsa olmaz olan aminoasit metiyoninin bir parçası olmuştur. Peki, kükürt metal midir yoksa kükürt ametal midir?

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Kükürt metal mi ametal mi?

Kükürt, metalik yapıya sahip değildir. Kükürt ametal yapıdadır. Yalın ve katı bir hâlde bulunur. Kükürt elementi 6A grubunda yer alması ve ametal maddeler barındırması nedeniyle ametal sınıfına girmektedir.

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kükürt ronaldinho hapis
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