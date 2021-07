Kullanım kolaylığını arttıran 15 telefon aksesuarı

Hayatlarımızın en önemli parçası haline gelen telefonlar, günlük yaşantımızda sağladığı kolaylıklarla iletişim kurmaktan fazlasını ifade ediyor. Her geçen gün biraz daha gelişen akıllı telefonlar için sayısız aksesuar üretiliyor. İşte telefonların kullanım kolaylığını arttıran birbirinden keyifli ve ergonomik 15 aksesuar…

1- Kısa kablolara son!

Baseus Cafule iPhone Lightning Kablo 1 metre uzunluğu sayesinde her yere ulaşır. iPhone telefon ve tabletlere özel, kırılmalardan etkileyen dış kaplaması ve indirimli fiyatıyla bu kablo tam size göre.

2- Renkli ve derin müzik deneyimi

JBL T110 Kulak İçi Kulaklık canlı mavi rengi hem şık hem de eğlenceli bir ürün. Kablo üstündeki kontrol paneli ve mikrofonuyla oldukça kaliteli olan kulak içi kulaklık sayesinde kaliteli müzik deneyimini indirimli fiyat ile yaşayın.

3- Son teknoloji kablosuz şarj

Telefonunuzu şarj ederken dağınık gözüken kablolardan sıkıldıysanız Belkin BoostCharge Kablosuz Şarj Cihazı tam aradığınız ürün. Akıllı telefonların büyük çoğunluğuna uyum sağlayan cihazın üzerine telefonunuzu bırakarak kablosuz şarj ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

4- Telefonunuzun şarjı asla bitmeyecek!

Intouch Basic Powerbank ile dilediğiniz her yerde telefonunuzu prize ihtiyaç duymadan şarj edin. İki usb girişli ürün aynı anda iki cihaza enerji sağlayabiliyor. Siyah sade tasarımlı portatif ürünü indirimli fiyatıyla satın alabilirsiniz.

5- Dekoratif ve işlevsel

IKEA Bergenes Ahşap Bambu Cep Telefonu ve Tablet Tutucu Stand kullanım kolaylığı sağlar ve evlerinize çok yakışır. Bambudan üretilmiş stand telefonlarınızı sabit tutarak hem organizatör görevi görür, hem de işlerinizi hallederken telefonu elinize almadan ekranı takip etmenize yardımcı olur.

6- Araç içinde telefonunuzu hızla şarj edin

Spigen Essential 30W Hızlı Araç Şarj Cihazı sayesinde telefonunuzu araç içinde hızlıca şarj edin. İndirimli fiyatıyla karşınıza çıkan led göstergeli cihaz ile aracınızda seyahat ederken telefonunuzu çabucak şarj edip zamandan tasarruf edebilirsiniz.

7- Uzadıkça uzayan çok girişli kablo!

Bir tarafında usb girişi, diğer tarafından ise iPhone, Samsung ve diğer akıllı telefon markalarına uyumlu 3 adet kablo bulunan çok girişli Baseus Little Octopus 3 in 1 Adjustable Cable ile ihtiyaç duyduğunuz tüm kablolar sizinle beraber. İndirimli fiyatından faydalanabileceğiniz ürün sayesinde cihazlarınıza uygun kablo her an yanınızda.

8- Güvenli ve rahat sürüş yapmak için

Baseus SUYL-FK01 Cube Gravity Araç İçi Telefon Tutucu araba içinde telefonu elinize almadan ekranı takip etmenizi sağlayarak sürüş dikkatinizi korur. Güvenli ve kullanışlı ürün ayarlanabilir yapısı sayesinde tüm telefonlara uyar.

9- Bluetooth kulaklığın en şık hali

Kablolu kulaklıklardan sıkıldıysanız Baseus Encok W07 True Wireless Bluetooth Kulaklık siyah ve şık tasarımıyla sizin için ideal. Uzun pil ömrüne sahip kulaklığı indirimli fiyatıyla tercih etmenizi öneririz.

10- Telefonunuz için en lüks kılıf

Çeşitli renk seçeneklerine sahip Microsonic Apple iPhone 11 Kılıf Luxury Leather ile telefonunuzu darbelerden koruyun. iPhone 11 uyumlu estetik kılıfı indirimli fiyatıyla edinebilirsiniz.

11- Son moda telefon yüzüğü

Telefonunu yere düşürmeyi imkansız hale getiren Sbs 3043 Yüzük Telefon Tutucuyu cihazınızın arkasına yapıştırın. Telefon tutuşunuzu oldukça kolaylaştıran bu ürün sayesinde, cihazınız elinizden kayıp düşmeyecek.

12- Nano teknoloji ekran koruyucu

Telefonunuzun camının kırılması ya da çatlaması riskini Microsonic Apple iPhone 12 Pro Max Screen Protector Nano Glass ile ortadan kaldırın. Dayanıklı materyalden üretilen ürün sayesinde akıllı telefonunuzu koruyabilirsiniz.

13- Telefon kalemi ile harikalar yaratın!

Ceppen Çok Fonksiyonlu Cep Telefonu Kalemi dokunmatik ekran üzerinde harikalar yaratmanızı sağlar. Telefonunuza çizim programlarını indirerek kalemi kullanabilirsiniz.

14- Tripod ve selfie çubuğu bir arada

Spigen S540W Tripod Kumandalı Kablosuz Bluetooth Selfie Çubuğu sayesinde dilediğiniz kadar video ve fotoğraf çekebilirsiniz. Tripod ve selfie çubuğu özelliğini beraber sunan bluetoothlu ürün ile profesyonel çekimler yapabilirsiniz.

15- Telefonunuzla makro ve mikro çekimler yapın

Telefonun kamerasına takılan SBS-11256 İkili Kamera Lensi ile akılalmaz makro ve mikro çekimler yapabilirsiniz. İkili şekilde satılan lens sayesinde yalnızca telefonunuzu kullanarak fotoğrafçılık yapabilirsiniz.