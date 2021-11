Kulüp dizisi oyuncularından yeni bölümler öncesi olay fotoğraflar

Başrollerini Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Fırat Danış, Barış Arduç ve Metin Akdülger'in paylaştığı Kulüp dizisi, günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

1950'li yılların sosyo kültürel hayatına ışık tutan Kulüp'ün 2. kısmı dizi hayranları tarafından merakla beklenirken, dizi oyuncuları Elle Türkiye dergisi için objektif karşısına geçti.

Dizideki performanslarıyla beğeni toplayan oyuncular yeni sezona ışık tutacak birbirinden çarpıcı pozlar verdi.



“Matilda için sete çıkmadan önce 2-3 ay boyunca kağıt üzerinde çok çalıştık. Onun travmaları ve yaşadıkları üzerine yoğunlaştık. Bunları çalıştıkça üzerime daha farklı bir enerji oturmaya başladı ve yavaş yavaş Gökçe’den uzaklaştım. Matilda’nın acısı o kadar fazla ve ağırdı ki, benim de duygularım değişmeye başladı. Nerdeyse tüm set boyunca dokunsanız ağlayacak gibi bir durumdaydım”, diyor Gökçe Bahadır.



“İsmet köksüz biri ve kendini hiçbir yere ait hissetmediği için bu kökleri salmaya da hazır değil. Aile ve aile olma kavramı ile ilgili travmaları var. Kendi doğruları olan bir adam, genel yargılara ve kalıplaşmış tabulara çok önem veren biri değil. Karakterin 1950’li yıllarda yaşayan, gerçek biri olması beni çok etkiledi. Böylece nasıl bir adam olduğu ile ilgili daha net bilgiler alabildim. Bu beni en heyecanlandıran taraf oldu”, diyor Barış Arduç.



“Ham bir insan Raşel. Hissiyle davranışı arasında düşünce süreci yok. Bir sonraki adımda ne olur, bunun sonucu ne olur yok. En küçük olumsuzlukla her şeyini kaybettiğini düşünecek kadar da naif. Toplumda yaşadıkça gelişen filtrelerimiz olmasaydı, istediğimizi hakkımız olarak görseydik, hissettiklerimizi o an açıkça yaşasaydık, bencilliklerimize kadar hem de, nasıl hissettirirdi yaşamak? Bu merakı oluşturdu bende”, diyor Asude Kalebek.



“Hayallerine çok inanan, içinde bunun ufak ufak hırslarını da taşıyan, biraz naif ve kırılgan, çılgın bir insan portresi vardı önümüzde. Saçından bakışına, gözüne ve kostümüne kadar sıfırdan var etmeye çalıştığımız bir karakter oldu Selim. Çok da başarılı ve güzel olduğuna inanıyorum. Her oyuncunun ağzını sulandıracak bir karakter bence. Bu nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum”, diyor Salih Bademci.



“Orhan Kulüp sayesinde hayata tutunabilen biri, özgürlük onun için dünyanın en güzel şovu. Bu şova giden ilk adım ise hayal kurmak onun için. 50’lerde yaşanan ve o tarihle yüzleşme fırsatı oluşturan bir hikayenin parçası olma ihtimali çok heyecanlandırdı beni. Dönemin gece hayatı ve sosyal dinamiklerini daha da anlama fırsatı verdi bana”, diyor Metin Akdülger.