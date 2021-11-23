Kulüp dizisinin Çelebi'si Fırat Tanış'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören şaşıp kaldı!

Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Arıza gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile dünyaevine girmişti. Tanış'ın bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. İşte Fırat Tanış'ın canından çok sevdiği kızı Zeyno:

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Bir süre şehir tiyatrolarında görev yapan Tanış, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına adım attı. Ardından Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Ulan İstanbul gibi yapımlarda rol aldı. 2012 yılında soL Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Fırat Tanış, müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Fırat Tanış'ın yer aldığı dizi ve filmler:

Aşk Taktiklerı - 2021

Aziz - 2021

Kulüp - 2021

9 Kere Leyla - 2020

Arıza - 2020-2021

İstanbullu Gelin - 2017-2019

Geniş Aile: Her Türlü - 2016

Somuncu Baba: Aşkın Sırrı - 2016

Olaylar Olaylar - 2016

Hep Yek - 2016

Rus'un Oyunu - 2016

Mavi Gece - 2016

Öğrenci İşleri - 2015

Yeşil Deniz - 2015

Takım: Mahalle Aşkına - 2015

Geniş Aile: Yapıştır - 2015

Yapışık Kardeşler - 2014

Ulan İstanbul - 2014

Karınca Kapanı - 2014

Sürgün İnek - 2014

F Tipi film - 2012

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012

Bir Zamanlar Anadolu'da - 2011

Devrimden Sonra - 2011

Vay Arkadaş - 2010

Geniş Aile - 2009

Dilber'in Sekiz Günü - 2008

Beyaz Melek - 2007

Menekşe ile Halil - 2007

Felek Ne Demek? - 2006

Tramvay (film) - 2006

Yolda/Rüzgâr Geri Getirirse - 2005

Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu - 2005

Ihlamurlar Altında - 2005

Aşka Sürgün - 2005

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - 2004

Kin ve Gül - 2003

Sır Çocukları - 2002

Yeditepe İstanbul - 2001



