Kulüp dizisinin Çelebi'si Fırat Tanış'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızını gören şaşıp kaldı!

Geniş Aile, İstanbullu Gelin, Arıza gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Fırat Tanış, 2014 yılında Kübra Tanış ile dünyaevine girmişti. Tanış'ın bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. İşte Fırat Tanış'ın canından çok sevdiği kızı Zeyno:
5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. Bir süre şehir tiyatrolarında görev yapan Tanış, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına adım attı. Ardından Ihlamurlar Altında, Menekşe ile Halil, Ulan İstanbul gibi yapımlarda rol aldı. 2012 yılında soL Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Fırat Tanış, müzik alanında da çalışmalar yaptı.
Fırat Tanış'ın yer aldığı dizi ve filmler:
Aşk Taktiklerı - 2021
Aziz - 2021
Kulüp - 2021
9 Kere Leyla - 2020
Arıza - 2020-2021
İstanbullu Gelin - 2017-2019
Geniş Aile: Her Türlü - 2016
Somuncu Baba: Aşkın Sırrı - 2016
Olaylar Olaylar - 2016
Hep Yek - 2016
Rus'un Oyunu - 2016
Mavi Gece - 2016
Öğrenci İşleri - 2015
Yeşil Deniz - 2015
Takım: Mahalle Aşkına - 2015
Geniş Aile: Yapıştır - 2015
Yapışık Kardeşler - 2014
Ulan İstanbul - 2014
Karınca Kapanı - 2014
Sürgün İnek - 2014
F Tipi film - 2012
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - 2012
Bir Zamanlar Anadolu'da - 2011
Devrimden Sonra - 2011
Vay Arkadaş - 2010
Geniş Aile - 2009
Dilber'in Sekiz Günü - 2008
Beyaz Melek - 2007
Menekşe ile Halil - 2007
Felek Ne Demek? - 2006
Tramvay (film) - 2006
Yolda/Rüzgâr Geri Getirirse - 2005
Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu - 2005
Ihlamurlar Altında - 2005
Aşka Sürgün - 2005
Şeytan Ayrıntıda Gizlidir - 2004
Kin ve Gül - 2003
Sır Çocukları - 2002
Yeditepe İstanbul - 2001
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