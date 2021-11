Kulüp dizisinin şarkısının sözleri nedir? Adio Kerida şarkısını kim söylüyor? İşte sözleri…

Netflix'in yeni yayına giren Kulüp dizisinin şarkı sözleri araştırılıyor. İlgiyle izlenen dizide çalan şarkılar arasında bulunan Adio Kerida'nın sözleri araştırılıyor. Peki Kulüp dizisinin şarkısının sözleri nedir?

KULÜP DİZİSİ ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Dizide çalan Adio Kerida isimli şarkıyı Yasmin Levy seslendiriyor.

KULÜP DİZİSİ ŞARKISININ SÖZLERİ

(ADIO QUERIDA)

Tu madre cuando te pario

Y te quito al mundo

Coracon ella no te dio

Para amar segundo,

Adio,

Adio Querida,

No quero la vida,

Me l'amagrates tu,

Va, busacate otro amor,

Aharva otras puertas,

Aspera otro ardor,

Que para mi sos muerta.....

İngilizce versiyonu:



(GOODBYE MY BELOVED)

When your mother gave you a birth

and released you to the world

she did not give you a heart

to love another one

Goodbye,

goodbye beloved,

I no longer wish to live

You made life bitter for me

I'll go look for another love,

knock on other ports

in hope there is a true hope,

becuase for me you are dead.