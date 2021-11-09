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Kulüp dizisinin şarkısının sözleri nedir? Adio Kerida şarkısını kim söylüyor? İşte sözleri…

09.11.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in sevilen yapımı Kulüp dizisinin şarkı sözleri merak ediliyor. Dizide çalan şarkılar arasında bulunan Adio Kerida şarkısını söyleyen kişi ve sözleri araştırma konusu oldu. Peki Kulüp dizisinin şarkısının sözleri nedir? İşte ayrıntılar...

Kulüp dizisinin şarkısının sözleri nedir? Adio Kerida şarkısını kim söylüyor? İşte sözleri…

Netflix'in yeni yayına giren Kulüp dizisinin şarkı sözleri araştırılıyor. İlgiyle izlenen dizide çalan şarkılar arasında bulunan Adio Kerida'nın sözleri araştırılıyor. Peki Kulüp dizisinin şarkısının sözleri nedir?

KULÜP DİZİSİ ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

Dizide çalan Adio Kerida isimli şarkıyı Yasmin Levy seslendiriyor.

KULÜP DİZİSİ ŞARKISININ SÖZLERİ

(ADIO QUERIDA)
Tu madre cuando te pario
Y te quito al mundo
Coracon ella no te dio
Para amar segundo,

Adio,
Adio Querida,
No quero la vida,
Me l'amagrates tu,

Va, busacate otro amor,
Aharva otras puertas,
Aspera otro ardor,
Que para mi sos muerta.....

İngilizce versiyonu:

(GOODBYE MY BELOVED)
When your mother gave you a birth
and released you to the world
she did not give you a heart
to love another one

Goodbye,
goodbye beloved,
I no longer wish to live
You made life bitter for me

I'll go look for another love,
knock on other ports
in hope there is a true hope,
becuase for me you are dead.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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