Kulüp nasıl yazılır, kulüp yazımı nasıl olmalıdır? Kulüp mü klüp mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan kulüp kelimesi farklı ortamlarda sıkça kullanılan bir kelimedir. Konuşmak, okumak, spor yapmak gibi çeşitli sportif aktivitelere özel olarak kurulan ve yalnızca üyelerin girebildiği mekana kulüp denir. Gün içinde sıkça karşımıza çıkan bu kelimeyi doğru telaffuz etmek kadar doğru yazmak da önemlidir. Bu kelimenin kulüp mü yoksa klüp şeklinde mi yazıldığı merak edilmektedir.

Kelimelerin yazımı ve imla kuralları ile ilgili güvenilir ve net bilgiler sunan TDK’ye bakıldığında bütün kelimelerin doğru yazılışı görülebilir. Farklı dillerde de benzer şekilde telaffuz edilen bir kelime olduğu için kulüp kelimesinin yazımı ile ilgili kafa karışıklıkları vardır. Kulüp TDK kurallarına göre “kulüp” şeklinde yazılmalıdır. Ancak gün içinde klüp ve klub gibi yanlış yazım şekilleri olduğu da görülmektedir. Bu yazım şekilleri kelimeleri yanlış kullanmaya neden olur. Hem TDK’ye hem de Dil Derneği’ne kulüp yazımı için tek bir doğru vardır; o da yukarıda belirtilen şekildedir.

Kulüp yazımı ile ilgili örnek cümleler

Kulüp doğru yazılışı hakkında net bilgi edinmek için TDK’deki cümle örneklerine bakılabilir. Kulüp kelimesinin doğru ve yanlış yazımına dair şu cümle örnekleri verilebilir:

Önceki kulüpten memnun kalmadığım için yeni bir spor kulübüne üye oldum. (Doğru yazım)

Hafta sonlarımı iyi değerlendirmek için klüp etkinliklerine katılmayı tercih ederim. (Yanlış yazım)

Eğlenmek için kluba mı gitsek? (Yanlış yazım)

Yani "Kulüp mü klüp mü?" sorusunun yanıtına bu cümlelerdeki kullanımlara bakılarak yanıt verilebilir. Türkçenin yazıldığı gibi okunan bir dil olduğunu da düşünürsek bu kelimeyi telaffuz ederken kullanılan harflere bakıldığında doğru yazımın “kulüp” şeklinde olduğu kolayca öğrenilebilir.