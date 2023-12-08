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Kulüp'ün Tasula'sı Merve Şeyma Zengin’in yeni adresi belli oldu! Heyecanla beklenen o diziye girdi

08.12.2023 10:31 | Son Güncelleme:
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Netflix'in sevilen dizisi Kulüp'te hayat verdiği Tasula karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Merve Şeyma Zengin’in yeni adresi belli oldu. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ünlü isim heyecanla beklenen “Ağlayan Gelin” dizisine dahil oldu.

Gökçe Bahadır, Ruhi Sarı, Barış Arduç, Serra Arıtürk, Asude Kalebek ve Salih Bademci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kulüp dizisinde hayat verdiği Tasula karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Merve Şeyma Zengin’in yeni projesi belli oldu.

Merve Şeyma Zengin 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü isim Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolünde yer aldığı heyecanla beklenen “Ağlayan Gelin” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Merve Şeyma Zengin 2

Zengin, dizide Yeşil’in arkadaşı Ayça’ya hayat verecek. Yasin’in evine girip çıkan isimler arasında yer alan Ayça hikâyenin sürprizli karakterlerinin başında yer alacak. Merakla beklenen dizinin Yasin’i Feyyaz Şerifoğlu’nun partneri için görüşmeler devam ediyor.


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