Kulüp'ün Tasula'sı Merve Şeyma Zengin’in yeni adresi belli oldu! Heyecanla beklenen o diziye girdi

Gökçe Bahadır, Ruhi Sarı, Barış Arduç, Serra Arıtürk, Asude Kalebek ve Salih Bademci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kulüp dizisinde hayat verdiği Tasula karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Merve Şeyma Zengin’in yeni projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü isim Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolünde yer aldığı heyecanla beklenen “Ağlayan Gelin” dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Zengin, dizide Yeşil’in arkadaşı Ayça’ya hayat verecek. Yasin’in evine girip çıkan isimler arasında yer alan Ayça hikâyenin sürprizli karakterlerinin başında yer alacak. Merakla beklenen dizinin Yasin’i Feyyaz Şerifoğlu’nun partneri için görüşmeler devam ediyor.







