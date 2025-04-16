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Kumarhane 'Kraliçesi' Elaine Wynn, 82 yaşında hayatını kaybetti! Serveti dudak uçuklattı!

Mirage Resorts ve Wynn Resorts'un kurucu ortağı ve "Las Vegas Kraliçesi" olarak bilinen Elaine Wynn, 82 yaşında vefat etti. Elaine Wynn, 2,5 milyar dolarlık bir servetin sahibiydi.

Kumarhane 'Kraliçesi' Elaine Wynn, 82 yaşında hayatını kaybetti! Serveti dudak uçuklattı!
Jale Uslu

Mirage Resorts ve Wynn Resorts'un eski kurucu ortağı Elaine Wynn, 82 yaşında vefat etti. Elaine Wynn, 2,5 milyar dolarlık bir servetin sahibiydi.

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Aile Vakfı, kumarhane yöneticileri arasında hayırsever ve en başarılı kadınlardan biri olan Elaine Wynn'in 82 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı. Vakfın yöneticisi Punam Mathur, Wynn'in pazartesi sabahı kısa bir hastalıktan sonra Los Angeles'taki evinde, sevdiklerinin yanında huzur içinde öldüğünü söyledi.

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KUMARHANE KRALİÇESİYDİ

New York'ta doğan ve Miami Beach'te büyüyen Elaine, Las Vegas'ta servetine servet kattı. Steve Wynn ile iki kez evlendi ve iki kez boşandı. Elaine Wynn, 2006'da Wynn Macau'nun açılmasıyla şirketin genişlemesine yardımcı oldu ve Forbes onu 2015'te "Las Vegas Kraliçesi" olarak adlandırdı.

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