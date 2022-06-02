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  4. Kumburgaz'da feci kaza! 2 öğrenci hayatını kaybetmişti, görüntüler ortaya çıktı

Kumburgaz'da feci kaza! 2 öğrenci hayatını kaybetmişti, görüntüler ortaya çıktı

02.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kumburgaz'da dün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. 2 öğrencinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kumburgaz'da feci kaza! 2 öğrenci hayatını kaybetmişti, görüntüler ortaya çıktı

Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan Kolver(15)'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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