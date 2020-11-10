Künefe nasıl yapılır? Çıtır künefe tarifi nedir? MasterChef künefe tarifi ve malzemeleri

İçinde bulunan tuzsuz peyniri, bol tereyağlı ve çıtır çıtır dokusuyla herkesin sevdiği bir lezzet olan künefe tarifi, MasterChef izleyicilerinin en çok merak ettikleri içinde yer aldı. Anadolu'nun eşsis tatlılarından olan künefe, yapılışı açısından oldukça kolay ve pratik lezzetlerden biridir. Peki, Künefe nasıl yapılır? İşte, 9 Kasım MasterChef 2020 künefe tarifi ve malzemeleri...

KÜNEFE MALZEMELERİ NELER?

300 gram tel kadayıf

150 gram tereyağı

200 gram tuzsuz Antakya peyniri (ya da dil peyniri)

Künefeyi pişirmek için:

50 gram tereyağı

2 yemek kaşığı üzüm pekmezi

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

KÜNEFE NASIL PİŞER? İŞTE ÇITIR KÜNEFE TARİFİ

Künefe hazırlamadan önce tel kadayıfı derin dondurucuda bekletirseniz kolaylıkla kırılacak ve tel tel ayrılacaktır. Şeker suda eridikten sonra şerbet kıvamına gelmesi için uzun süre kısık ateşte kaynamalıdır. Şerbetin olup olmadığını anlamak için; kaşığa aldığınız karışımı döktüğünüzde damlamamalı, kaşıktan ip gibi aralıksız olarak süzülmelidir. Künefeyi sulandırmaması için taze ve tuzsuz olarak satılan künefe peynirinin suyunu sıkarak süzün. Sonrasında künefe yapımında kullanın. Künefeyi ocak üzerinde döndürerek, yakmadan, kısık ateşte pişirmeye dikkat edin. Şerbet oda sıcaklığında soğumuş ve dinlenmiş, ocaktan alınan künefe sıcak olmalıdır. Peynirlerin üzerini boşluk bırakmayacak şekilde kadayıflarla kaplamaya özen gösterin. Aksi takdirde künefenin üzerinde yanıklar oluşacaktır.