Künefe nasıl yapılır? Kolay künefe tarifi nedir? Kolay künefe malzemeleri neler? İşte evde kolay künefe yapımı

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan künefe tarifi ile çok sayıda televizyon izleyicisi evde künefe yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Özellikle yeniden çeşitli sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulamaya konulmasıyla beraber vatandaşların evde farklı lezzetler denemeye başlaması da muhtemel görünüyor. Evde kolay künefe yapımı da karantinada yapılacaklar listesine girmeye aday bir lezzet ve tarif. Peki, künefe nasıl yapılır? İşte kolay künefenin yapılışı ve künefe malzemeleri

KOLAY KÜNEFE MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı kadar yağ

Yarım kilo kadayıf

200 gram tuzsuz dil peyniri

Şerbet için:

2 su bardağı kadar toz şeker

3 su bardağı kadar su

3-4 damla kadar limon suyu

Tavayı yağlamak için:

1 yemek kaşığı kadar yağ

KOLAY KÜNEFE NASIL YAPILIR?

6 kişilik bir tarif olan bu kolay künefe tatlısı tarifi hem tatlı krizlerinde hem de akşam oturmasına misafir geldiğinde kolayca hazırlanabilecek bir lezzet. Kolay künefe yapımı için ilk olarak şerbeti hazırlanıyor. Şerbet için ise toz şeker, limon suyu ve su bir tencerenin içerisinde kaynatılıyor. Ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor. Bu sırada kafayıf elde ovuşturularak açılıyor. Bir başka yerde bir tavanın içerisinde yağ eritiliyor.

Devamında kadayıf eritilmiş yağ ile beraber harmanlanıyor. Ayrıca 26 - 28 cm çapındaki bir tava alınıyor ve 1 yemek kaşığı kadar yağ ile yağlanıyor. Kadayıfın yarısı elle tavanın tabanına iyice bastırılıyor. Sonrasında dil peyniri elle iyice didikleniyor ve tel tel hale getiriliyor. Hazırlanan dil peyniri tavadaki kadayıfın üstüne yerleştiriliyor. Ardından kalmış olan kadayıf da tavaya ekleniyor ve elle iyice bastırılıyor. El yerine su bardağının alt kısmı ile de bastırılıyor. Son olarak ocağın altı açılıyor ve tavada orta ateşe alınarak arkalı önlü şekilde kızartılıyor. Künefe iyice kızardıktan sonra henüz sıcakken üstüne ılık şerbet gezdiriliyor ve tercihe göre üstüne rondodan geçirilmiş Antep fıstığı serpilerek servis ediliyor. Şimdiden afiyet olsun.