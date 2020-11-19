Künefe nasıl yapılır? Kolay künefe tarifi nedir? Kolay künefe malzemeleri neler? İşte evde kolay künefe yapımı

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yapılan künefe tarifi ile çok sayıda televizyon izleyicisi evde künefe yapmak üzere araştırma içerisine girdi. Özellikle yeniden çeşitli sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulamaya konulmasıyla beraber vatandaşların evde farklı lezzetler denemeye başlaması da muhtemel görünüyor. Evde kolay künefe yapımı da karantinada yapılacaklar listesine girmeye aday bir lezzet ve tarif. Peki, künefe nasıl yapılır? İşte kolay künefenin yapılışı ve künefe malzemeleri
6 kişilik bir tarif olan bu kolay künefe tatlısı tarifi hem tatlı krizlerinde hem de akşam oturmasına misafir geldiğinde kolayca hazırlanabilecek bir lezzet. Kolay künefe yapımı için ilk olarak şerbeti hazırlanıyor. Şerbet için ise toz şeker, limon suyu ve su bir tencerenin içerisinde kaynatılıyor. Ardından ocaktan alınarak soğumaya bırakılıyor. Bu sırada kafayıf elde ovuşturularak açılıyor. Bir başka yerde bir tavanın içerisinde yağ eritiliyor.
Devamında kadayıf eritilmiş yağ ile beraber harmanlanıyor. Ayrıca 26 - 28 cm çapındaki bir tava alınıyor ve 1 yemek kaşığı kadar yağ ile yağlanıyor. Kadayıfın yarısı elle tavanın tabanına iyice bastırılıyor. Sonrasında dil peyniri elle iyice didikleniyor ve tel tel hale getiriliyor. Hazırlanan dil peyniri tavadaki kadayıfın üstüne yerleştiriliyor. Ardından kalmış olan kadayıf da tavaya ekleniyor ve elle iyice bastırılıyor. El yerine su bardağının alt kısmı ile de bastırılıyor. Son olarak ocağın altı açılıyor ve tavada orta ateşe alınarak arkalı önlü şekilde kızartılıyor. Künefe iyice kızardıktan sonra henüz sıcakken üstüne ılık şerbet gezdiriliyor ve tercihe göre üstüne rondodan geçirilmiş Antep fıstığı serpilerek servis ediliyor. Şimdiden afiyet olsun.
Kolay künefe tarifi oldukça kolay olsa da kıvamını ideal şekilde tutturmak ve lezzetli bir tatlı ortaya koymak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de peynir seçimi. Tatlıda kullanılan peynirin tuzsuz olmasına özellikle dikkat etmek gerekiyor. Künefe yapımı sırasında kullanılacak olan peynir tuzlu ise önce suda bekletilerek tuzu iyice alınıyor ve o şekilde kullanılıyor.
Bunun yanı sıra kadayıfın iyice kızarması ve istenen renge dönmesi için tatlının mutlaka kısık ateşte pişirilmesi gerekiyor. Dil peyniri bulamayanlar alternatif olarak mozzarella gibi peynirler de kullanabiliyor. Antep fıstığının yanı sıra tatlının yanına kaymak ya da dondurma konularak da servis edilebiliyor. Peynir olarak bu tatlı için keçi sütünden özel olarak hazırlanan ve Hatay peyniri, tatlı peyniri veya kadayıf peyniri gibi isimlerle bilinen peynirler de kullanılabiliyor. Bu tarz peynirler ağırlıklı olarak Hatay ve çevresinde üretiliyor ve satılıyor.
Ülkemizde özellikle Hatay ve çevresinde sıklıkla yapılan ve şöhreti tüm ülkeye yayılan tatlı, bir Ortadoğu tatlısı olarak geçiyor ve Mısır ve Filistin gibi ülkelerde de sıklıkla yapılıyor. Bunun yanı sıra farklı versiyonlarıyla Yunanistan Balkanlar ve Güney Kafkasya'da da hazırlanabiliyor. Tatlı servis sırasında mutlaka bir bardak su eşliğinde veriliyor. Su sayesinde tatlının şekerindeki yakıcılık azaltılıyor ve sıcak havalarda tüketildiğinde yaratacak hararet alınıyor.
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