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  4. Kupa finali öncesi Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında tehlikeli gerginlik! Taşlarla saldırdılar

Kupa finali öncesi Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında tehlikeli gerginlik! Taşlarla saldırdılar

26.05.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Demir Grup Sivassspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak maça giden her iki takım taraftarları arasında yol güzergahında tehlikeli gerginlik yaşandı. Taşlı saldırılar nedeniyle otobüslerin camlarının kırıldığı olaylar nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı. Taşkınlık çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kupa finali öncesi Sivasspor ve Kayserispor taraftarları arasında tehlikeli gerginlik! Taşlarla saldırdılar

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile bugün oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan otobüsler dün gece yola çıktı.

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Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle İstanbul’a giden taraftarlar ile Kayserisporlu taraftarların Düzce ve Sakarya tesislerinde karşılaştıkları anlarda istenmeyen görüntüler yaşandı.

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Taraftar otobüslerinin camları atılan taşlarla kırıldı. Olayların büyümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı.

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Otobüsler polis eşliğinde yolculuğunu devam ederken, gerginlik çıkardığı belirlenen bazı taraftarlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Yaşananlar otobüsteki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Kayserispor Sivasspor
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