Kuraklık alarmı verilmişti: Gaziantep'te barajlardaki doluluk yüzde 90'a yükseldi

Geçtiğimiz yıl kurak geçen yaz ayları ve yoğun tarım sulamaları nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş yaşayan Kartalkaya Barajı, bu yıl etkili olan yağmur ve karla yüzde 90 ulaşması yüzleri güldürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Sevda Usalp, bu yıl yoğun kar ve yağmur sayesinde Kartalkaya Barajı'nın dolduğunu söyledi.

Kente yapılan yatırımlar sayesinde Gaziantep'e kuraklığı hissettirmediklerini belirten Usalp, "31 Aralık tarihinden itibaren devam eden yağışlarla baraj doluluk seviyelerimiz yüzde 90 seviyesine ulaştı. Mart ve nisan aylarında oluşacak yağışları da takip etmekteyiz. Yağış verilerini incelediğimizde ise şehrimize 2025 yılı ocak ve şubat aylarında 44 kilogram yağış düşmüştü. 2026 yılında ise bu yağış miktarımız 350 kilograma kadar yükselmiştir" şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIMIZ YATIRIMLAR SAYESİNDE ŞEHRİMİZE SU SORUNU YAŞATMADIK"

2025 yılının çok kurak geçtiğini belirten Usalp, "Geçtiğimiz yıl meteorolojik verilerde olağanüstü kuraklık olarak tanımlanan, bölgemiz ve özellikle içme suyu havzalarımız açısından son derece zorlu bir süreç yaşanmıştır. Özellikle içme suyu kaynaklarının neredeyse tamamını komşu ilden temin eden bir şehir olduğumuz düşünüldüğünde, yönetilmesi oldukça güç bir tablonun içinde olduğumuz aşikardır. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in önderliğinde öngörü belediyeciliği ile yaptığımız yatırımlar sayesinde olağan üstü kurak dönemde şehrimize su sorunu yaşatmadık. Kuraklığın boyutunu anlatacak en çarpıcı veri ise en ciddi yağışların beklendiği 2025 Ocak ayında şehrimize ve su kaynaklarımıza tek bir damla yağışın düşmemiş olmasıdır" dedi.

"KARTALKAYA BARAJI'MIZIN DOLULUK ORANI YÜZDE 90 SEVİYESİNE ULAŞTI"

Bu yıl yağışların Kartalkaya Barajı'nı doldurduğunu belirten Usalp, "Geçtiğimiz yıl yaşanan olağanüstü kuraklık düşünüldüğünde, bu yılki tablo son derece olumlu gerçekleşmiştir. Ocak ve şubat ayı verileri incelendiğinde yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyrettiği görülmektedir. Bu durum sadece su kaynaklarımız için bir can suyu olmakla kalmamış, en önemlisi rahmet toprakla buluşmuştur. Somut bir kıyaslama yapmak gerekirse Kartalkaya Barajı'mızın doluluk oranı geçtiğimiz yıl bugün yüzde 32 seviyesindeyken, bu yıl aynı dönemde yüzde 90 seviyesine ulaşmıştır. Söz konusu bu hissedilir artışın sadece tek bir noktada değil, tüm su kaynaklarımızda yaşandığını memnuniyetle söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"MART VE NİSAN AYLARINDAKİ YAĞIŞ PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAKTIR"

Mart ve Nisan yağmurlarının Kartalkaya Barajı'ndaki doluluk oranını daha da artıracağını belirten Usalp, "Gerçekleşen yağış verileri incelendiğinde şehrimize 2025 yılı ocak ve şubat aylarında toplam 44,6 milimetre 2026 yılının aynı döneminde ise 350,8 milimetre yağış düştüğü görülmektedir. İçme suyu havzalarımız baz alındığında 2025 yılı ocak ve şubat aylarında 497,5 mm olan yağış miktarının, 2026 yılının aynı döneminde 1099 milimetreye çıkmıştır. Ancak yağış sezonunun henüz sonuna gelmediğimiz unutulmamalıdır. Asıl kaynakları dolduracak ve toprağı doyuracak yağışların genellikle mart ve nisan aylarında gerçekleşmesi beklendiğinden, bu aylardaki yağış performansı belirleyici olacaktır. Dolayısıyla mevcut tablo olumlu olsa da süreci ihtiyatla takip etmek ve bahar yağışlarının seyrini göz ardı etmemek gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"YAZ DÖNEMİNDE 670 BİN METREKÜP SU TÜKETİLMEKTEDİR"

Şehrin su tüketiminin yaz ve kış dönemi olarak iki ayrı kategoride değerlendirildiğini belirten Usalp, "Zira iki dönem arasındaki fark neredeyse küçük ölçekli bir ilin günlük su ihtiyacına denktir. Kış döneminde günlük ortalama 550 bin metreküp tüketim gerçekleşirken, yaz döneminde bu rakam 670 bin metreküp seviyelerine çıkmaktadır. Bölgenin lokomotifi ve cazibe merkezi olan şehrimizin sürekli büyüyen nüfusu da göz önüne alındığında, aradaki bu ciddi makası yönetmek büyük bir teknik kapasite gerektirmektedir. Doğru projelendirme, etkin işletme kabiliyeti ve güçlü iletişim ile kurumumuzun bu dinamik yapıyı şu ana kadar başarıyla yönettiğini söyleyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

"BOŞA AKITILAN HER DAMLA SU GELECEĞİMİZDEN ÇALINAN EN KIYMETLİ DEĞERDİR"

Su israfı konusunda da çağrıda bulunan Usalp, "Bu yıl yağışların bereketli olması, suyun sınırsız olduğu veya iklim krizinin sona erdiği anlamına gelmez. Geçen yıl yoktu, bu yıl var' rehavetine kapılmadan, suyumuz varken dahi yokmuş bilinciyle hareket etmek zorundayız. Boşa akıtılan her damla su, geleceğimizden çalınan en kıymetli değerdir. Kurum olarak yürüttüğümüz sosyal farkındalık çalışmalarını bu dönemde daha da artırarak, su bilincini kalıcı bir kültüre dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl yağışların bereketli olması, suyun sınırsız olduğu ve iklim krizinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Şehrimiz ve tüm Türkiye için suyumuzun bol olduğu, suyumuzun ve yağışların yoğun olduğu dönemlerde dahi suyun farkındalığında olup su tüketimi noktasında elimizden gelen tüm bir tasarruf bilincini harekete geçirmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır