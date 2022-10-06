Kural eş anlamlısı nedir? Kural kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümlenin anlamını bozmayan ya da değiştirmeyen anlamdaş kelimeler yazılış ve okunuş bakımından birbirinden farklıdır. Ancak benzer ya da aynı anlamı karşılarlar. Kural kelimesi anlam olarak "genel olarak uyulması gereken ilke ve aynı zamanda ilkeler topluluğu"nu ifade eder. Türkçe kökenli bir kelime olan kural Türk Dil Kurumuna göre bir bilime, sanata temel olan ya da ona yön veren ilke ve insanların davranışlarına yön veren ve uyulması zorunlu olan yasalar ve ilkeler anlamına gelir. Kuralın eş anlamlısı olan sözcükler vardır.

Kural kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde birçok kelimenin eş anlamlı kelimesi bulunur. Konuşma dilinde tekrara düşmemek için bu kelimeler kullanılır. Kural kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de cümle içinde kural kelimesi ile aynı anlamda kullanılır. Kural kelimesinin eş anlamı olan sözcükler:

Kaide

Nizam

Şart şurt

Kural ile aynı anlama gelen bu sözcükler yazılış ve okunuş bakımından farklı olsalar da cümle içinde kural ile aynı anlamı ifade ederler. Cümle içinde kuralın yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamını değişmez ya da bozmazlar.

Kuralın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimeler arasında bulunan kural kelimesinin eş anlamlıları da yazı ve konuşma dilinde kullanılır. Anlamdaş olan kelimelerin daha iyi kavranabilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Kural eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

Toplum içinde rahat bir şekilde yaşayabilmek için bazı kaideler bulunur.

Öğrenciler sınıfları için saçma olan şart şurtlar koymuş.

Tüm bu nizam herkesin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli.



