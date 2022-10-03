Kaide eş anlamlısı nedir? Kaide kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumunun kaide kelimesi için üç farklı açıklama mevcuttur. Bu anlamlardan ilki "kural" ikincisi ise "bir şeyin yere dayanan bölümü ya da bir nesnenin zemine oturan kısmı" şeklindedir. Kaide aynı zamanda argoda "kalça" anlamına da gelir.

Kaide eş anlamlısı nedir?

Yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı sözcükler için özellikle cümlede anlamı korumak adına kullanımda özen gösterilmelidir. Kelimelerin birden fazla anlamı olabilir ve eş anlamlı olan kelimeler tüm anlamlar bakımından birbiriyle eş olmayabilir. Bu bakımdan eş anlamlı kelimeleri cümle içerisinde kullanırken dikkat etmek gerekir. Örneğin kaide kelimesinin birden fazla farklı anlamı vardır. Bu nedenle kaide kelimesinin eş anlamlılarını kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kaide kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Taban

Ayaklık

Duraç

Kaidenin eş anlamlısı olan kelimeler kaidenin ikinci anlamına yöneliktir. Bu bağlamda kaide kelimesi cümle içerisinde taban, ayaklık gibi anlamlarda kullanılıyorsa bu eş anlamlıları kullanılabilir. Ancak kaidenin kural ya da kalça anlamında kullanıldığı cümlelerde bu eş anlamlıları kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar.

Kaidenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kaide kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Tencerenin tabanı gittikçe eskimiş yenisinin alınması gerekiyor.

Mataranın duracı yere düşmekten yamulmuş, biraz daha zedelenirse delik açılacak ve su konulmayacak hâle gelecek.

Sütunların ayaklığı yere tam oturmuyor, sanırım bir oransızlık var.

Mermerlerin törpülenmesi gerekiyor, tabanı kırılmış.

Şişenin tabanını dikdörtgen tasarlamışlar, çık şık duruyor.



