EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Dörtlük eş anlamlısı nedir? Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dörtlük eş anlamlısı nedir? Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

04.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çok zengin bir dildir. Öz Türkçe olan ya da başka dillerden gelen kelimeler içerir. Her kelime birden fazla anlama sahiptir. Bu yüzden kelimelerin eş anlamlıları da birden fazladır. Dörtlük kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Birçok anlamda kullanılabilecek bir isimdir. Kıta, dilim gibi anlamlara gelir. Müzik, edebiyat ve matematik alanlarında kullanılır. Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dörtlük eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Dörtlük eş anlamlısı nedir? Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Özellikle Halk Edebiyatı'nda yeri olan bir kelimedir. Farklı anlamlarına göre isim ve sıfat türündedir. Eş anlamlı kelimeleri kıta, nota, dilimdir. Matematikteki kullanımı da farklıdır. Türk Edebiyatı'nda ve ağırlıklı olarak şiirler için kullanılır.

Dörtlüğün eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu dörtlük kelimesi için biri sıfat diğer üçü isim türünde olmak üzere dört tanım yapmıştır. Bu tanımlar şunlardır:

  • Matematikte kullanımına göre: Birbirine dik olan iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi.
  • Edebiyattaki kullanımına göre: Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta.
  • Müzikteki kullanımına göre: Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota.
  • Sıfat olarak ise: Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen. Bu tanım için şu örnek verilmiştir: Dörtlük cezve.

Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kıta, dilim, nota kelimeleri dörtlük kelimesinin eş anlamı olan ve yerine kullanılabilecek bazı kelimelerdir. Ancak bu kelimelerin kullanım amaçlarına göre hangisinin tercih edileceği belirlenmelidir.

Dörtlük kelimesinin başka kelimelerle bir araya gelerek oluşturduğu bazı birleşik kelimeler de vardır. Bu durum için örnekler şunlardır: Altmış dörtlük, dört dörtlük, on dörtlük.

Dörtlüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimenin hangi anlamda kullanıldığını bulabilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması gerekir. Dörtlük eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı bazı örnek cümleler şöyledir:

  • Babasından kalma on dörtlüğü satmak zorunda kaldığında çok üzülmüştür.
  • Öyle dört dörtlük bir sunum yaptı ki salondaki herkes bitmesine üzüldü.
  • Bir nazım birimi dört mısradan oluşuyorsa ona dörtlük denir, dörtlüklerin birleşerek oluşturduğu satırlara da kıta adı verilir.
  • Gözlerimin içine bakıp bana öyle bir dörtlük okudu ki heyecandan oracıkta bayılacağımı sandım.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?Aday Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi
Anahtar Kelimeler:
edebiyat eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir şiir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

"Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Hazırlıkları bitmek üzere

"Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Hazırlıkları bitmek üzere

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS ek tercih ücreti ne kadar? 2022 ÖSYM YKS ek tercih işlemleri

YKS tercih kodu nedir?

YKS tercih kodu nedir?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

2 yıllık sağlık bölümleri hangileri?

İlginizi Çekebilir

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Eş değiştirme partileriyle ünlenmişti! Yeni aşkı çabuk buldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Ödem ve şişkinliğin zerresi kalmaz!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.