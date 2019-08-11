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Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine iş başında!

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban keserken yine binlerce kişi yaralandı. tüm yurtta kesici alet ve hayvanların darbeleri ile yaralanan 7 bin 364 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar yine iş başında!

Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, bayram namazının ardından, kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmek için belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarına gitti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçesinde ya da arazilerde kurbanlarını kesti. Bu yıl, geçen yıllara nazaran sokakta kesimin pek yapılmadığı görüldü. Vatandaşlar, bayram öncesi aldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları, ya belediyenin belirlediği kasaplara kestirdi, ya da kendileri kesti.

Bu yıl kurban kesimi sırasında yine bildik görüntüler yaşandı. Kurbanlıkları keserken çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye genelinde 7 bin 364 kişi, kesici alet yaralanması ya da hayvan darbelerine maruz kaldıkları gerekçesiyle hastanelere başvurdu. Yaralıların tamamına yakını, ayakta müdahale edildikten sonra evlerine gönderildi.

İSTANBUL'DA 1358 KİŞİ

En çok yaralanan ise Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’dan çıktı. İstanbul’da bayramın ilk günü 1358 kişi yaralandı. Bu kişilerden durumu ağır olan 26 kişinin ameliyat edildiği bildirildi. Başkent Ankara'da ise 723 kişi yaralandı.

Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl’de ise kurban kesiminin genelde ikinci gün yapılması nedeniyle yaralanan olmadı.

İL İL YARALANANLAR

Adana (79), Adıyaman (81), Afyon (43), Ağrı (35), Amasya (102), Ankara (723), Antalya (12), Artvin (27), Aydın (74), Balıkesir (117), Bilecik: 22, Bitlis (3), Bolu (52), Burdur (36), Bursa (302), Çanakkale, (31), Çankırı (48), Çorum (47), Denizli (133), Edirne (67), Elazığ (38), Erzincan (38),

Erzurum (197), Eskişehir (95), Gaziantep (116), Giresun (35), Gümüşhane (20), Hakkari (9), Hatay (65), Isparta (25), Mersin (92), İstanbul (1358), İzmir (156), Kars (80), Kastamonu (56), Kayseri (272), Kırklareli (5), Kırşehir (14), Kocaeli (449), Konya (62), Kütahya (35), Malatya (101), Manisa (118), Kahramanmaraş (113), Muğla (14), Muş (5), Nevşehir (65), Niğde (90), Ordu (18), Rize (172), Sakarya (245), Samsun (68), Sinop (18), Sivas (95), Tekirdağ (25), Tokat (107), Trabzon (24), Şanlıurfa (132), Uşak (58), Van (20), Yozgat (55), Zonguldak (42), Aksaray (37), Bayburt (36), Karaman (33), Kırıkkale (175), Bartın (16), Ardahan (15), Iğdır (15) Yalova (23), Karabük (18), Kilis (44), Osmaniye (69), Düzce (47) (DHA)

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kurban bayramı kasap acemi kasap

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
koyunu kesince size madalyamı takacaklar illak övünmek içinkendinizi kesmekmi lazım herkes bildiği işi yapsın
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