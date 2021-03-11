Annesini öldürdükten sonra kafasını dart tahtası olarak kullanan tarihin en acımasız seri katili: Ed Kemper

Tarih boyunca sayısız kez cinayet işlendi. Bunların bazılarının arkasında ise soğukkanlılıkla insanların tüylerini diken diken eden seri katiller vardı. Çocukluk travmaları, psikolojik rahatsızlıklar belki de öldürmenin verdiği haz seri katilleri hiç tereddüt etmeden bir insanın canını almasına neden oldu. Mindhunter dizisinde işlenen Ed Kemper’ın gerçek hayat hikayesini sizler için araştırdık. İşte 2.06 m boyunda ve 145 IQ’ya sahip olan seri katil Ed Kemper ve işlediği cinayetler… Tam adıyla Edmund Emil Kemper III, 18 Aralık 1948 yılında Burbank şehrinde Edmund Emil Kemper II ve Clarnell Elizabeth Kemper’in ortanca çocukları olarak dünyaya geldi. 5.9 kilo olarak doğan Kemper, 4 yaşındayken bile yaşıtlarından oldukça iri ve uzundu. Kemper’in anne ve babasının mutsuz bir evliliği vardı. Bu mutsuzluk çocuklara da yansıyordu. aba Kemper, Pasifik’teki nükleer bomba testlerinde çalışan bir 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Anne Clarnell ise bir alkolikti. Baba Kemper eşi hakkında “savaş döneminde aldığım görevler ve nükleer bomba testleri, Clarnell ile yaşamaktan daha kolay” demişti. Clarnell da kocasından memnun değildi. Çünkü kocası onu bir eşten ziyade hizmetçi gibi görüyordu. Ed Kemper nefret ve geçimsizliğin hüküm sürdüğü bu aileden kötü etkileniyor ve şiddete olan eğilimi kendini gösteriyordu.

Kölelerine işkence eden tarihin en acımasız seri katili:Madame Delphine Lalaurie Ed Kemper, 10 yaşındayken ailesinin kedisini diri diri gömdü. Kedi öldüğünde ise başını kesti ve bir çiviye asarak sallandırdı. Ailesinin durumu fark etmesinden sonra yalan söyleyerek paçayı kurtarmayı başardı. 13 yaşındayken ailesinin yeni sahiplendiği kediyi de öldürdü ve annesi bulana kadar onu dolabında sakladı. Kemper’ın karanlık bir dünyası vardı. Küçük kız kardeşinin oyuncak bebeklerinin başlarını kestiği ayinler yapardı. “Gaz odası” ve “elektrikli sandalye” gibi ölüme yakın deneyimleri yaşadığı oyunları severdi. Okuldaki öğretmeninden hoşlanan Kemper’a kız kardeşi şakasına “Neden gidip onu öpmüyorsun?” diye sorduğunda Kemper “Onu öpmem için önce öldürmem gerekir.” demişti. Genç görünmek için bakireleri öldürüp kanıyla yıkandı! Dünyanın en acımasız seri katili: Elizabeth Bathory Kemper’in babasıyla ilişkileri oldukça iyi ve samimiydi. 1957 yılında annesi ve babasının ayrılmasından sonra psikolojisi daha çok bozuldu. Annesi ona sürekli olarak kötü davranıyordu ve aşağılıyordu. atta kendisine ve kız kardeşlerine zarar vereceğini düşündüğü için oğlunu sık sık bodruma kilitliyordu. Ayrıca annesi, Kemper’ın eş cinsel olacağından endişelendiği için ona şefkat göstermiyordu.

Ed Kemper, 14 yaşındayken babasıyla yaşamak için evden kaçtı. Ancak babası yeni evlenmişti, onu büyükanne ve büyükbabasının yanına gönderdi. 15 yaşına geldiğinde 1.93 m boyundaydı. Ed Kemper, büyükanne ve büyükbabasıyla yaşamaya başladı. Büyükbabası ona iyi davransa da, büyükannesi için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Ed bir gün büyükannesi ile tartıştıktan sonra büyükbabasının ona verdiği tüfeği aldı ve onu başından vurdu. Ancak bu ona yeterli gelmemişti ve öldükten sonra onu birkaç kez bıçakladı. Daha sonra yürüyerek eve gelen büyükbabasını öldürdü. Ed bir süre afalladıktan sonra annesini arayıp ne yapması gerektiğini sordu ve polise teslim oldu. Bu olay 27 Ağustos 1964 tarihinde gerçekleşti. Yaşı küçük olduğu için ceza almayan Ed Kemper, paranoid şizofreni tanısı konularak tutuklulara özel bir hastaneye yatırıldı. Burada kendisine IQ testi yapıldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü büyükanne ve büyükbabasını öldüren bu gencin IQ’sü 145 idi. Dünyadaki en yüksek IQ seviyesine sahip 10 sıradışı insan Ed Kemper, annesinin gözetimi altında olmak şartıyla 21 yaşındayken hastaneden taburcu edildi. Şartlı tahliye olduğu için dışarıda olduğu süre zarfında da psikologlar ile görüşmesi gerekiyordu. Ancak onlara sadece duymak istedikleri şeyleri söylüyor ve zararsız biri gibi görünmeye çalışıyordu. Sonuçta oldukça zeki bir insandı. Polis olmak için akademiye başvurdu, ancak 2.06 m boyu ve işlediği cinayetler yüzünden reddedildi. Aynı zamanda annesiyle olan tartışmaları devam ediyordu. Bu nedenle farklı yerlerde yaşıyor ve kısa süreli işlerde çalışıyordu. Yeteri kadar para biriktirdikten sonra kendi evine taşındı ve karayollarında iş buldu. Ancak sürekli para sıkıntısı çekti ve bu nedenle para istemek için sık sık annesini ziyaret etti.

Ed Kemper, bir araba satın aldı ve bagajına cinayet için gerekli gördüğü kürek, bıçak, eldiven gibi eşyaları koydu. Otostop çeken kadınları arabasına alıp arzu ettiği cinayetleri ve sapkınlıkları gerçekleştirmek istiyordu. Kemper, 1972 yılında otostop çeken kadınları öldürmeye başladı ve 11 ay boyunca buna devam etti. Kemper’in ilk kurbanları Mary Ann Pesce ve Anita Lushessa adında iki genç kızdı. Öğrenci olan kızlar otostopla Kemper’in arabasına bindi. Önce onları tecavüz etmek için ormanlık alana götürdü, fakat panikleyince onları bıçaklayarak ve boğarak öldürdü. Kemper, her iki kadının cesedini de arabasının bagajına koydu ve evine gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir polis memuru tarafından stop lambasının kırık olması nedeniyle durduruldu, ancak polis arama yapmadığı için arabadaki cesetleri fark etmedi. Eve gelince cesetlerin fotoğraflarını çekti ve onları parçalara ayırmadan önce tecavüz etti. Daha sonra vücut parçalarını plastik poşetlere koyup Loma Prieta Dağı yakınlarında bıraktı. O yılın Ağustos ayında Pesce’nin kafatası Loma Prieta Dağı’nda bulundu.

Mayıs 1972 ile Nisan 1973 arasında sekiz kişiyi öldürdü. 14 Eylül 1972’de 15 yaşındaki dans öğrencisi Aiko Koo’yu ve 7 Ocak 1973’te 18 yaşındaki öğrenci Cindy Schall’ı vahşice katletti. 1973 yılında parası biten Ed, California Üniversitesi kampüsünde yaşayan annesinin yanına gitti. Burada annesiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı ve iki kadını daha acımasızca öldürüp tecavüz etti. Ardından bir kurbanının kafasını kesti ve annesinin bahçesine gömdü. 52 yaşındaki Clarnell Elizabeth Strandberg, 20 Nisan 1973’te bir partiden eve döndü. Uyumadan önce biraz kitap okumaya karar verdi ve kitap okuduğu sırada Kemper odasına girdi. Anne Clarnell ona “Sanırım bütün gece oturup konuşmak isteyeceksin” dedi. Kemper “Hayır, iyi geceler” diye yanıtladı. Annesi uykuya daldıktan sonra başına çatal çekiç ile vurarak onu öldürdü ve bir bıçakla boğazını kesti. Ardından annesinin başını kesip ona tecavüz etti. Ancak Ed bir türlü hırsını alamıyordu. Annesinin başını dart tahtası olarak kullandı ve dilini ve gırtlağını kesip çöp öğütücüsüne attı.