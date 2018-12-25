Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu yayınlandı! Yapay zeka cinsiyet eşitsizliğini arttıracak

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2018 Küresel Cinsiyet Ayrımı Raporu'na göre, giderek yaygınlaşan yapay zeka uygulamaları hem erkeklerle arasındaki ücret eşitsizliğini artırarak hem de işsiz kalmalarına neden olarak, en çok kadınlara zarar verecek. WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi'ye göre, eğer bilişim teknolojisi ve mühendislik alanlarında çalışan kadın sayısı artırılmazsa, kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği yapay zekanın gelişimiyle daha da açılacak.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre Zahidi, ücret eşitsizliğinin derinleşmesinin nedenlerini şöyle anlatıyor:

YAPAY ZEKAYI ERKEKLER YAZIYOR

“Öncelikle idari ve müşteri hizmetleri gibi daha çok kadınlar tarafından doldurulan pozisyonların yerini giderek yeni teknolojiler alıyor. Ayrıca bilişim teknolojisinde hızla gelişen makine öğrenmesi ve büyük veri gibi özellikler, genellikle erkeklerden çok kadınların bulunduğu pozisyonlarda kullanılıyor. Bu da onlara olan ihtiyacın giderek azalmasına neden olacak.” Rapora göre, kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına odaklı pozisyonlardaki azlığı da önemli sorun. Bu nedenle yapay zeka içerikli pozisyonlarda cinsiyet eşitsizliği diğer sektörlere oranla üç kat daha fazla. Kadınlar bu alandaki işgücünün sadece yüzde 22'sini oluşturuyor. Bu, aynı zamanda “yapay zekanın insan gibi düşünüp insan gibi davranmasını” amaçlayan yazılım programlarının erkek egemen zihniyete sahip olması riskini de artırıyor. WEF Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Bölümü Başkanı Kay Firth-Butterfield, “Yapay zeka programlarının tüm nüfusun özelliklerini yansıtması hayati önem taşıyor. Ancak yok ve bu büyük bir sorun” diye konuşuyor.