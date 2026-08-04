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Küresel iklim krizinde IPCC

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İklim kriziyle ilgili her tartışmada sıkça duyduğumuz kavram veya verilerin nasıl ortaya çıktığını hiç düşünmüş müydünüz? İklim değişikliğiyle ilgili küresel çaptaki en güvenilir bilgi kaynağı olarak gösterebileceğimiz IPCC, Paris Anlaşması’ndan ulusal iklim planlarına kadar günümüzde pek çok iklim kararının temelinde yatıyor.

Sultan Oğuz

IPCC nedir?

Küresel iklim krizinde IPCC 1

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), 1988 yılında WMO ve UNEP tarafından kurulan bağımsız bir kuruluştur. Temel rolü iklime dair yapılmış olan çalışmaların bulgularını sentezlemek olan IPCC; AR raporlarıyla iklim değişikliğinin durumunu, etkilerini ve çözüm yollarını inceler.

IPCC ne yapar?

Küresel iklim krizinde IPCC 2

IPCC az önce de bahsettiğimiz gibi saha çalışması değil var olan verilerden bir sentez oluşturur. Ve bu doğrultuda ortalama altı senede bir AR adı verilen değerlendirme raporlarının yanında spesifik konu başlıklarını ele aldığı özel raporlar da hazırlar. Bu noktada AR raporlarını sadece teorik bilgilerden ziyade iklim çalışmalarına yön veren bir rehber olarak görmek gerekiyor. Çünkü IPCC raporları durum analizinin ötesinde uygulanabilir stratejiler üretme noktasında da değerli önerilerde bulunuyor.

IPCC'nin önemi nedir?

Küresel iklim krizinde IPCC 3

Geçmişten bu yana yayınlanan AR analizlerine baktığımızda öne çıkan pek çok başlık günümüzün tartışma konuları haline gelmiş durumda: Paris Anlaşması’nda belirlenen 1.5°C sınırı, kritik eşikler, 2050 net sıfır hedefleri IPCC raporlarıyla doğrudan ilişkilidir. Raporların hem bağımsız bilim insanları hem de 195 üye ülkenin temsilcileri tarafından incelenip değerlendirilmesiyse küresel bağlamda uzlaşıyı beraberinde getirmesi onları, ulusal iklim planlarından küresel sürdürülebilirlik stratejileri oluşturmaya kadar birçok alanda yol gösterici yapıyor.

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