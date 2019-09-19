MAGAZİN

Kurşun dizisi 1. bölümden ilk fragman yayınlandı! Engin Altan Düzyatan'ın dizisi Kurşun'un konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2019 22:45 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun yeni dizisi Kurşun'dan ilk fragman yayınlandı. Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kurşun'da Düzyatan bir savcıyı canlandıracak. Dönem dizisi olan Kurşun sıra dışı fragmanıyla dikkatleri çekti. Peki Kurşun dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Proje tasarımını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merak uyandıran yeni dizisi Kurşun'dan ilk fragman yayınlandı.

Çekimlerine İstanbul’da devam dizi Ekim ayında Fox ekranlarında olacak.

Yakinda-FOX-ta-4073-galeri-resim-d38d1568-d0ef-4c69-a99e-9866f64e506d

KURŞUN GENEL KONUSU NEDİR?
“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor. “Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.
Yakinda-FOX-ta-4073-galeri-resim-7fdaf90a-64de-4e84-9201-90ac79292ee1

Yakinda-FOX-ta-4073-galeri-resim-b2cf0b61-3dcf-41bc-a1f0-cc0493cb4321

KURŞUN OYUNCU KADROSU
Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, çok yakında FOX’ta.

Yakinda-FOX-ta-4073-galeri-resim-e20e08f9-3a28-4374-abe5-17e6c616e1fd

Gece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadıGece kulübünden eve giderken yaşandı! Olanlara dayanamadı
Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kurşun dizisi 1. bölüm fragmanı kurşun konusu kurşun oyuncular Engin Altan Düzyatan

En Çok Okunan Haberler

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında sorgular sürüyor

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Konkordato ilan eden Türk deviyle ilgili önemli gelişme

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

Başakşehir'in yıldızı hapse girmemek için maça gitmedi!

İran çok sert uyardı: Topyekün savaş çıkar!

İran çok sert uyardı: Topyekün savaş çıkar!

Fenerbahçe, 'kural hatası' iddiası için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe, 'kural hatası' iddiası için TFF'ye başvurdu

Binlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyor

Binlerce kişiye müjde: Ödemeler yarın başlıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bilemedi! Sosyal medyanın diline düştü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu!

Müge Anlı 38 yıllık acıyı böyle dindirdi!

Müge Anlı 38 yıllık acıyı böyle dindirdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Naz Elmas EDHO setinden paylaştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da Doktor Ali herkesi şaşırtacak! Mucize Doktor 2. son bölüm izle!

Mucize Doktor'da Ali herkesi şaşırtacak!

Engin Altan Düzyatan Kurşun dizisi imaj değiştirdi! Kurşun oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yeni dizisi için imaj değiştirdi!

Kardeş Çocukları dizisi 2. sezonu yeni oyuncularla açtı! Cem Davran hangi rolde oynuyor?

Kardeş Çocukları sezonu yeni oyuncularla açtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.