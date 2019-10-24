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Kurşun ilk bölümü yayınlandı! Hatalar Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı

DİZİ HABERLERİ  | 24.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun başrolünde oynadığı Kurşun dizisi ilk bölümü yayınlandı. Dizinini hataları izleyiciyi çileden çıkardı. Armağan Çağlayan o hataları teker teker ifşa etti.

Kurşun ilk bölümü yayınlandı! Hatalar Armağan Çağlayan'ı çileden çıkardı

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç ve Sarp Akkaya'nın bulunduğu Kurşun dizisi, aylar süren tanıtımların ardından ilk bölümüyle izleyici karşısına geçti. Dizinin ilk bölümünün, çoğu kişi fark etmese de hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı.

Fox TV'de ekrana gelen dizinin ilk sahnesinde Cumhuriyet Savcısı Orhan Atmaca, büyük bir davanın peşinden gitmeye karar verir ve Mebus oğlunu, cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldırır.

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Fakat bu dava, daha önce baktığı davalara pek benzemez. Bu davanın başlangıcında araştırmacı gazeteci Leyla Devrim ile yolları kesişir. Savcı Orhan Atmaca gibi o da bu cinayetin arkasından gerçekleri ortaya çıkarmak için çalışmaktadır.

Dizi ilk bölümde hatalarıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde eski mesleği avukatlığa geçiş yapan Armağan Çağlayan da diziyi eleştirenler arasındaydı.

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Armağan Çağlayan diziyle ilgili hataları "Bu senaryoları yazarken bir hukukçuya danışsanız keşke" diyerek, şu şekilde sıraladı:

-"Savcı tutuklama kararı veremez, tutuklama kararını bir tek hakim verebilir."

  • ''Adam başsavcı herhalde :) öyle direkt polislere falan emir yağdırıyor.''
  • ''1970 yılında cezaevinde açık görüş yapılırken infaz koruma memuru yok muymuş...''
  • ''Sulh ceza mahkemesinde savcı olmaz.''

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