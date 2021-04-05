Kurt Cobain kimdir? Kurt Cobain neden öldü?

Kurt Cobain, 1985 yılında Krist Novoselic ile birlikte Nirvana’yı kurmuş, ‘Bleach’ isimli ilk albümlerini bağımsız olan plak şirketi Sub Pop’dan 1989 yılında çıkartmışlardır. DGC Records ile imzalanan anlaşma sonrasında, grubun ikinci albümü ‘Nevermind’ 1991 senesinde yayınlanmış ve “Smells Like Teen Spirit” ile çığır açan bir başarı yakalamıştır. ‘Nevermind’ın başarısının ardından Nirvana, X Kuşağı’nın ‘bayrağı önde götüren grubu’ olarak etiketlenmiş ve Cobain ‘bir neslin sözcüsü’ olarak nitelendirilmiştir. Ancak Cobain’in kendi kişisel sorunlarının sık sık medyanın ilgisini çekmesi ve onun mesajının kamuoyu tarafından yanlış yorumlanması yüzünden sık sık rahatsızlanmış ve sinirlenmiştir. Nirvana, son stüdyo albümü ‘In Utero’ (1993) ile dinleyicilere meydan okumuştur.

Kurt Cobain genç yaştaki ölümü ile birçok sevenini üzmüş ancak yapmış olduğu şarkılarla resmen ölümsüz olmuştur. Kurt Cobain, müzik dünyasında yakaladığı başarılarla “bir neslin sözcüsü” olarak anılmıştır. Ancak yaşamının son yıllarında kendi kişisel problemleri ve artan madde bağımlılığı sebebi ile sık sık medyanın gündeminde kötü şekilde lanse edilmiştir. Kurt Cobain, kamuoyu tarafından sürekli yanlış anlaşıldığını dile getirmiştir.

1992 yılında Nirvana, MTV Video Müzik Ödülleri’nde en iyi yeni grup ve en iyi alternatif klip ödülüne aday gösterilerek tırmanışa geçti. İkinci albümleri “Nevermind”ın satışı sadece ABD sınırları içinde 5 milyonu aştı. Nirvana, diğer underground müzikler yapan gruplar içinde parlasa da, yine de bu akımın bir parçasıydı ve punk müziğin gelişmesinde büyük rol oynamıştı. Cobain; “Bunu o zaman itiraf etmedim. Sadece bunun bizimle sona ermeyeceğini umut ediyorum. Umarım bunu sürdürecek diğer gruplar da çıkar.” Dedi.

“Müziğimin çoğu hayat tecrübelerim ve duygularım kadar özel. Ama şu şarkı sözlerinin çoğu bu derece kişisel değil. Daha çok TV'den, kitaplardan veya arkadaşlardan öğrenilmiş hikayeler. Ancak verilen duygu ve his kesinlikle bana ait” dedi.

Gitar çalmak, söz yazmak, şarkı söylemek harikaydı ama Kurt Cobain ünlü olmak istemiyordu. İnsanların aşırı ilgisi onu rahatsız ediyor ve saçma geliyordu. Bu nedenle hayranlarına bazen kötü davrandığı bile oluyordu. Bir süre sonra Kurt Cobain’in sorunlarına bir yenisi eklendi: Mide ağrıları. Bu dayanılmaz ağrılardan kurtulabilmek için eroine başvurdu. Aynı zamanda nedeni belli olmayan sırt ağrıları ve bazen sahne arkasında bile uyuyakalmasına neden olan narkolepsi hastalığına sahipti.