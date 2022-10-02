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Hırsızlığı önlemek üzere hizmet veriyordu! Hırsızın ta kendisi çıktı

02.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. 28 yaşında, hırsızlığı önlemek üzere hizmet veren Sam Edward isimli genç adam, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi.

Hırsızlığı önlemek üzere hizmet veriyordu! Hırsızın ta kendisi çıktı

2019 yılında başlattığı 'Sam ile Hırsızlığı Önleme' başlıklı işiyle yerel halka hırsızlar tarafından hedef alınmaktan nasıl kaçınılacağına dair ipuçları veren 28 yaşındaki Sam Edwards, saatte sadece 20 sterline ev sahiplerine, çift sürgülü kapılar, anahtarsız araba giriş kartlarını mikrodalga fırına koyma ve özel alarm sistemlerine sahip olma gibi ipuçları sunuyordu.

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DAHA ÖNCE DE HÜKÜM GİYMİŞTİ

Daha önce de hırsızlıktan hüküm giydiği bilinen genç adam, 20 milyon sterlin değerinde mal çaldığı o günleri geride bıraktığını iddia ediyordu. Ancak bir çocuk babası olan Sam, Nisan 2022'de 11 kez hırsızlık yaptığını ve bir kez de hırsızlık girişiminde bulunduğunu itiraf ettikten sonra şimdi yeniden hapse gönderildi.

YERİ DOLDURULAMAZ ŞEYLER ÇALDI

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Edwards, Eylül 2021 ile Mart 2022 arasında işlediği bu suçlar için, Berkshire'daki evleri hedef alarak yüksek değerli mücevherler çaldı. Polis, Edwards'ın ayrıca yeri doldurulamayacak, manevi değeri oldukça yüksek eşyalar çaldığını ve soruşturmaların ardından tutuklandığını söyledi.

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HAPSE ATILDI

Sabit bir meskeni olmayan Edwards, Nisan ayında Reading Crown Mahkemesinde yapılan duruşmanın ardından üç yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık
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