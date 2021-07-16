Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı dalgıcı 335 metre derinliğe dalış yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığının birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelinin 335 metre derinliğe dalış yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personelince, atmosferik dalış sistemi ile 335 metreye dalış yapılarak "Satıhtan ikmalli dalış sistemi ile dalış" eğitiminin gerçekleştirildiği kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz