Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos yeni oyuncuları kimlerdir?

Bir döneme damga vuran ve en çok takip edilen yapımlar arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinin uzun süren molanın ardından yeniden seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Kurtlar Vadisi’nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Dizinin yeni bölümlerine dair açıklama beklenirken yapımın sevenleri çekimlerinin başlamasını bekliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada “Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideoloji de dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

“Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nerelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin konusunu da açıklamayı ihmal etmedi. Dizinin konusu hakkında Şaşmaz, “Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.” açıklamasını yaptı.

