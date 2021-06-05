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Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Necati Şaşmaz açıkladı!

05.06.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos hakkında dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şaşmaz'ın açıklamalarından sonra "Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?" sorusu gündeme geldi.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde "Polat Alemdar" karakterine hayat veren Necati Şaşmaz diziye ilişkin müjdeyi verdi! Şaşmaz, dizinin içeriği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Hangi kanalda olacak? İşte ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Kurtlar Vadisi Kaos hakkında dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın yaptığı açıklamalar gündem oldu.

YENİ BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

YENİ BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR
Şaşmaz söz konusu açıklamalarında kaos yönetimi altında bir ideolojinin bulunduğunu ve bu yönetiminden nasıl kurtulacaklarına ilişkin yeni proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

YAYIN TARİHİ VERİLDİ

YAYIN TARİHİ VERİLDİ
Seyirciler tarafından yıllarca ilgi ile izlenen dizi Kurtlar Vadisi Kaos'un en geç Ekim 2021'te ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacağı öne sürüldü.
Söz konusu dizi için geçen haftalarda Show TV ile anlaşıldığı söylentisinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NA TEKLİF!

KENAN İMİRZALIOĞLU'NA TEKLİF!
Ekranlarda yeniden yayınlanması beklenen dizi için Kenan İmirzalıoğlu'na oyunculuk teklifi yapıldığı konuşulmuştu.
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin başrolü Necati Şaşmaz diziye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalarda Şaşmaz, coğrafyamızda gerçekleşen siyasi olaylarda neler yapılabileceğini işleyen hikaye üzerinde çalışılacaklarını ifade etti.

MÜJDEYİ VERDİ!

MÜJDEYİ VERDİ!
Açıklamalarına devam eden Şaşmaz, Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayelerin söz konusu diziye konu olacağının müjdesini verebileceğini söyledi.
Kurtlar Vadisi ilk kez 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlamıştı. Mafya, politik ve aksiyon türünde dizinin yapımcılığını ve yönetmenliğini Osman Sınav üstlenmiştir.
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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
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