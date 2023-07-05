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Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar taburcu oldu! Son halini paylaştı

05.07.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınan Şekip Taşpınar'ın hastalığı sevenlerini üzmüştü. Durumu kritik olduğu bilinen Şekip Taşpınar'dan sevindiren haber geldi. Uzun süredir yoğun bakımda kalan Taşpınar sonunda taburcu oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Cevat Akarsu'su Şekip Taşpınar taburcu oldu! Son halini paylaştı

Pek çok başarılı projede rol alan oyuncu Şekip Taşpınar Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Cevat Akarsu' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Taşpınar, Datça ilçesindeki evinde 8 Haziran günü gece saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Şekip Taşpınar 2

Bilinci kapalı olan Taşpınar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste yapılan tetkiklerde sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Şekip Taşpınar, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Şekip Taşpınar 3

Şekip Taşpınar'ın son olarak yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği açıklanmıştı. Ünlü oyuncudan günler sonra sevindiren haber geldi. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Taşpınar bugün taburcu edildi.

Zorlu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür eden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı karenin altına şu açıklamayı yaptı;

Şekip Taşpınar tabuvru

"Sevgili Dostlar,

Bildiğiniz gibi 8 Haziran akşamı yoğun bakıma kaldırıldım. Sevgili eşim Berna için de benim için de oldukça zorlu bir süreçti. Cevap veremesem de desteğiniz, dualarınız, güzel dilekleriniz çok anlamlı ve değerliydi. İyi ki varsınız.

Yoğun bakımdan servise çıktığım güne, servisten evime kavuştuğum 4 Temmuz gününe kadar tıbbi bilgileriyle bir o kadar da insani destekleriyle beni sağlığıma kavuşturan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm personeline minnettarım.

Nefrolog Prof. Dr. Bülent Huddam ve ekibi, Nörolog Prof. Dr. Vedat Semai Bek, İç Hastalıkları hekimimiz Yaşar Yılmazkarabulut, yoğun bakımdayken süreci en ince ayrıntısına kadar takip edip gece gündüz demeden tüm bilgileri aktaran doktorumuz Ercan Gönül ve her şeyi baştan sona ilgiyle takip edip, taburcu olduğum gün bizi odasında ağırlama ve arabamıza kadar uğurlama nezaketini gösteren değerli başhekimimiz Prof. Dr. Turhan Togan hoca...

Bana ikinci bir yaşam verdiniz. Ne kadar teşekkür etsem, az.

Hastane sürecimde yaptığı ilkeli, etik haberlerle hem kamuyu bilgilendiren hem desteğini esirgemeyen basın emekçisi gazeteci arkadaşlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum.

Artık evimdeyim ve bir süre daha dinlenmem gerekecek. Aramalarınıza dönemez, mesajlarınıza cevap veremezsem ne olur gönül koymayın dostlar. Benim için verdiğiniz her emek çok kıymetli. Birlikte daha güzel günlerimiz olsun diye, güç topluyor olacağım.

Çok sevgiler."

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