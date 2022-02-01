Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Sefa Zengin, son haliyle şaşırttı.

1968 yılında Malatya'da dünyaya gelen Sefa Zengin, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Zengin, 2003-2004 yılları arasında yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Binbir Gece, Yağmurdan Sonra, Dabbe 2, Ömre Bedel ve İsimsizler gibi yapımlarda rol alan Sefa Zengin, en son 2018 yılında Antep Fıstığı isimli filmiyle kamera karşısına geçti.

Bir süredir tiyatro ile ilgilenen Sefa Zengin, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Sosyal medyada aktif olan Sefa Zengin, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Zengin paylaşımlarına, ''Zürriyetsiz Erdal'a yıllar acımamış' ve ''Abi hala karizmasın'' gibi yorumlar yapılıyor.



