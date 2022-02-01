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Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

01.02.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Erdal karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sefa Zengin, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Zengin, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

Kadrosunda Oktay Kaynarca, Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Erdal' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Sefa Zengin, son haliyle şaşırttı.

1968 yılında Malatya'da dünyaya gelen Sefa Zengin, İstanbul Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı. Çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Zengin, 2003-2004 yılları arasında yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

Binbir Gece, Yağmurdan Sonra, Dabbe 2, Ömre Bedel ve İsimsizler gibi yapımlarda rol alan Sefa Zengin, en son 2018 yılında Antep Fıstığı isimli filmiyle kamera karşısına geçti.

Bir süredir tiyatro ile ilgilenen Sefa Zengin, yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

Sosyal medyada aktif olan Sefa Zengin, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

Zengin paylaşımlarına, ''Zürriyetsiz Erdal'a yıllar acımamış' ve ''Abi hala karizmasın'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!

Kurtlar Vadisi'nin Erdal'ı Sefa Zengin son haliyle şaşkına çevirdi!


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