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  4. Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünün son halini görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünün son halini görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

17.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Çiğdem Batur gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Osman Albayrak, son haliyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünün son halini görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

2007-2008 yılları arasında kamera karşısına geçtiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Hakan Yörük karakterini canlandıran Osman Albayrak değişimiyle dikkat çekti.

1977 yılında İzmit'te doğan Hakan Yörük, oyunculuğa 2003 yılında rol aldığı Serseri dizisiyle başladı. Ardından Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünü görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azer karakterine hayat veriyor.

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünü görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

45 yaşındaki oyuncuyu görenler ''Yıllar acımamış'' ve ''Yaşlanmışsın abi'' gibi yorumlar yapıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünü görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

Evli ve çocuklu olan Osman Albayrak, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünü görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünü görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünü görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

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