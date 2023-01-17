Kurtlar Vadisi'nin Hakan Yörük'ünün son halini görenler tanıyamadı! Polat'ın can düşmanıydı

2007-2008 yılları arasında kamera karşısına geçtiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Hakan Yörük karakterini canlandıran Osman Albayrak değişimiyle dikkat çekti.
1977 yılında İzmit'te doğan Hakan Yörük, oyunculuğa 2003 yılında rol aldığı Serseri dizisiyle başladı. Ardından Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda izleyiciyle buluştu.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Azer karakterine hayat veriyor.
45 yaşındaki oyuncuyu görenler ''Yıllar acımamış'' ve ''Yaşlanmışsın abi'' gibi yorumlar yapıyor.
Evli ve çocuklu olan Osman Albayrak, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.