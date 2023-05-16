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Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sının kızını görenler şaştı kaldı! Meğer çok ünlüymüş

16.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi’nde Halil İbrahim Kapar’a Sönmez Atasoy hayat veriyordu. Replikleri ile hafızalara kazınan Halo Dayı’yı canlandıran Atasoy’un kızının kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sının kızını görenler şaştı kaldı! Meğer çok ünlüymüş

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Halo Dayı karakteri unutulmaz isimlerden biriydi. Halo Dayı lakaplı Halil İbrahim Kapar’a hayat veren Sönmez Atasoy’un kızının da çok ünlü bir isim olduğu ortaya çıktı.

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Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Atasoy sayısı film ve dizide rol aldı. 2011 yılında hayatını kaybeden usta oyuncunun kızı Fadik Sevin Atasoy da ünlü bir isim.

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Şimdilerde 47 yaşında olan Fadik Sevin Atasoy’un annesi de çok ünlü bir oyuncu olan Emel Göksu’dur.

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1998'de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi mezunu olan ünlü ismin rol aldığı diziler arasında Dudaktan Kalbe, Avrupa Yakası ve Sev Kardeşim de bulunuyor.

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Atasoy şimdilerde Kardeşlerim dizisi oyuncuları arasında yer alıyor.

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